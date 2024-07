Marie-José Pérec, Teddy Riner et Axelle Saint-Cirel : la Guadeloupe à l’honneur aux JO 2024

Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont officiellement ouverts : les yeux du monde entier ont été fixés sur la cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée sur la Seine ce vendredi 26 Juillet 2024 . Parmi les nombreux artistes et athlètes présents , des ultramarins : Axelle Saint-Cirel, chanteuse lyrique a interprété “la Marseillaise” depuis le toit du Grand Palais . Les deux légendes triples champions olympique : le duo Marie-José Pérec et Teddy Riner ont embrasé le chaudron olympique. Un honneur et une mise en lumière exceptionnelle pour la Guadeloupe .

Sous les coups de 23H15, le mystère gardé jusqu’au bout a été levé. Ce n’est pas un mais deux porteurs du relais de la flamme olympique qui allumeront la vasque olympique dans le Jardin des Tuileries .

Comme une évidence, la guadeloupéenne Marie José Perec . Elle est l’une des plus grandes sportives de tous les temps et détient l’un des plus beaux palmarès du sport français : triple championne olympique (400 m à Barcelone en 1992 puis doublé 200 m et 400 m à Atlanta en 1996) , quatre médailles européennes, deux titres mondiaux .

Réclamée , pronostiquée et plébiscitée, celle qui fait partie des 48 membres du Panthéon de l’athlétisme mondial avait un rêve: “Si j’étais choisie, ce serait comme gagner une médaille d’or en plus, par rapport à tout ce que ça représente, espérait-elle il y a plusieurs mois. Et je deviendrais quelque part la petite Mohamed Ali de ma mamie.” Un vœu exaucé avec cette médaille d’exception.

A ses côtés, Teddy Riner, immense judoka guadeloupéen de 2m12 d’envergure , trois fois médaillé d’or aux JO et onze fois champion du monde . Il demeure le plus grand judoka de tous les temps. Un olympien .“On attend l’appel fatidique. Mais je ne sais pas. Je n’ai encore rien reçu” disait-il au sujet du dernier relayeur de la flamme dans Le Parisien . C’est chose faite maintenant, Teddy Riner a eu l’honneur d’allumer la vasque olympique de la 33ème Olympiades.

Plus tôt dans la soirée, la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel a interprété une nouvelle version de l’hymne national sous un auditoire subjugué par tant de grâce. Diplômée du conservatoire national de musique et danse de Paris, où elle a obtenu son master avec la mention très bien, Axelle Saint-Cirel se forme dans ses débuts au chant lyrique au conservatoire de Montbéliard, dans le Doubs. Originaire de la Guadeloupe, elle avait remporté en 2023 le concours des Voix des Outre-mer, organisé à l’Opéra Bastille.

Le choix de ces trois personnalités est un honneur pour la Guadeloupe et confirme l’une de ses signatures “Guadeloupe, terre de champions”.