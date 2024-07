Disparus – L’affaire Godard – Ed. Petit à petit

Disparus – L’affaire Godard est un docu-BD, de Pascal Bresson, Béatrice Merdrignac et Samuel Figuière, paru aux éditions Petit à petit, en juin 2024. Une enquête qui propose de découvrir cette mystérieuse disparition en mer de la famille Godard.

Dans la nuit du 5 au 6 juin 2000, un chalutier pêche en baie de Saint-Brieuc. A bord de l’Indomptable, l’équipage ratisse une zone poissonneuse, à l’aide d’une drague qui racle les fonds plats, pour déterrer les coquilles Saint-Jacques. Un membre de l’équipe ne se sent pas bien, les autres le charrient gentiment. Ils semblent satisfaits de la pêche miraculeuse, et commencent à trier. Alors qu’ils discutent cuisine, l’un d’eux découvre un morceau de crâne humain. Il demande à son patron ce qu’il doit en faire, mais le capitaine réplique qu’il faut jeter cela à l’eau et vite fait ! Il a été surpris sur le moment, mais rappelle qu’il n’est pas rare de remonter dans les filets, des restes humains de la Seconde guerre mondiale. Pour éviter les emmerdements administratifs, le capitaine a préféré jeter les restes humains à la mer…

Mais ils ont remonté un deuxième crâne plus petit, lors du deuxième trait de chalut… Il a donc prévenu les gendarmes de Pléneuf-Val-André. Ainsi débute l’affaire, avec ce crâne d’enfant retrouvé dans la baie… La bande dessinée revient donc sur cette troublante enquête, encore à ce jour non élucidée. A travers cette enquête, plutôt bien découpée, les différents éléments se trouvent remis à jour. Ainsi l’on comprend les différents faits pour se faire sa propre opinion. L’ouvrage est très documenté, suggérant différentes pistes avec une chronologie un peu désordonnée. Mais l’on retrouve, les dates et les lieux, au début du livre. Les parties restent bien découpées, pour un ensemble riche et dense, mais également trouble et inquiétant, avec ces éléments pêchés au fil des années. Le dessin reste simple et rond, néanmoins efficace.

Disparus – L’affaire Godard est un docu-BD, des éditions Petit à petit. Une enquête, des témoignages recueillis, des faits, des découvertes au fil des années, qui suggèrent plein de mystère sur la disparition en mer de cette famille, qui restera non élucidée.