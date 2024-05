Le livre qui vous fera aimer manger des “Courgettes”

Vous ne savez pas quoi cuisiner avec une courgette ? Voilà la solution ! “Courgettes”, le nouveau livre d’Amandine Bernardi paru aux éditions Larousse, va révolutionner vos repas.

Vous êtes fatigué(e) de cette éternelle question : “Dis, on mange quoi ce soir ?” Ne cherchez plus ! La réponse se trouve dans ce merveilleux ouvrage. Avec des courgettes, trois ou quatre ingrédients supplémentaires, et le tour est joué !

Imaginez ça : vous rentrez chez vous après une longue journée, ouvrez votre frigo et voyez ces courgettes qui vous regardent, un peu tristes, un peu seules. Mais grâce à Amandine Bernardi, ces légumes se transforment en vedettes de votre dîner. Ce livre est votre nouvel allié pour concocter des plats rapides, savoureux et étonnamment variés.

50 recettes, une courgette, 5 ingrédients maxi et hop c’est prêt

Et le meilleur ? Vous avez probablement déjà tout ce qu’il vous faut dans vos placards ! Les recettes proposées sont incroyablement simples et rapides. Oui, vous avez bien lu : des recettes hyper courtes, en seulement trois étapes de préparation. Qui aurait cru que l’on pouvait faire autant avec si peu ?

Plongez dans 50 recettes étonnantes, allant des snacks aux soupes, des salades aux plats mijotés, des tartes aux cakes. Voici quelques idées qui vont vous faire saliver : des bowls de courgettes au thon, carotte et riz, ou encore des beignets de courgettes croustillants, une plaque de poulet et courgettes rôtis au four, des courgettes farcies au poulet curry, un mijoté de poisson aux courgettes et poivrons, un risotto crémeux aux courgettes et au gorgonzola, et même une pizza gourmande à la courgette et saumon fumé.

Chaque recette est conçue pour être rapide, sans sacrifier la saveur. Parfait pour les soirs de semaine où le temps manque, mais où l’envie de bien manger est toujours là. Avec ce livre, les repas ennuyeux sont une histoire du passé. Vous allez étonner vos proches et redécouvrir ce légume sous toutes ses formes.

Alors, prêt à transformer vos courgettes en véritables stars de la cuisine ? N’attendez plus, mettez la main sur ce livre et préparez-vous à épater vos papilles ! Bon appétit !

