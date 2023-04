Vous en avez marre des sempiternelles pâtes à la sauce tomate ? Thermomix mon programme de la semaine est LA solution pour transformer vos dîners en un festival de saveurs ! Oubliez les plats tout-prêts et faites place à la créativité grâce à ce livre qui met votre robot Thermomix en vedette.

Paru aux éditions Larousse, vous allez vous régaler tous les soirs de la semaine avec une recette différente et délicieuse. Les 20 programmes de repas du soir proposés, du lundi au vendredi et pour chaque saison, feront de votre cuisine une véritable aventure culinaire ! A vous les fourneaux !

Près d’une centaine de recettes gourmandes !

Plongez dans les délices de l’Espagne avec l’omelette aux poivrons et lardons à l’espagnole, ou faites voyager vos papilles en découvrant les aiguillettes de poulet au citron confits. Les légumes de printemps vapeurs raviront les amateurs de cuisine saine, tandis que le pancake suédois géant et la flammekueche oignon rouge vous offriront des moments conviviaux à partager en famille ou entre amis.

Bien entendu, Thermomix mon programme de la semaine ne s’arrête pas là et continue de vous surprendre avec des recettes aux saveurs exotiques et originales. Enflammez vos papilles avec un curry indien de champignons de Paris, qui vous transportera instantanément vers les contrées lointaines de l’Inde. Le clafoutis de petits pois, quant à lui, revisite ce classique français en y intégrant une touche de légèreté et de fraîcheur printanière.

Les amoureux de plats équilibrés se régaleront avec la salade de lentilles corail au poulet et raisins blancs, mélange audacieux et savoureux qui ravira les amateurs de sucré-salé. Pour les adeptes de la cuisine en papillote, découvrez les papillotes de merlu et petits pois, accompagnées d’une sauce aux herbes onctueuse et parfumée. Ces recettes prouvent que le livre Thermomix mon programme de la semaine est une véritable mine d’or pour les gourmands en quête de nouveautés et d’inspiration culinaire. Il y en a pour tous les goûts !

Des repas variés et équilibré avec votre Thermomix !

Thermomix mon programme de la semaine, c’est avant tout une histoire de simplicité et d’organisation. Les listes de courses associées à chaque programme vous permettent de remplir votre réfrigérateur sans stress, en anticipant les repas de la semaine. Fini les têtes dans le frigo à la recherche d’inspiration, vous aurez tout sous la main pour concocter de succulents plats équilibrés, sans effort !

Et ce n’est pas tout ! Le livre vous dévoile également quelques recettes de gâteaux pour le goûter des enfants ou le tea time des grands. Avec votre Thermomix, le quotidien est plus serein, et la cuisine devient un plaisir à savourer sans modération.

Régalez-vous au fil des saisons avec des menus printaniers, estivaux, automnaux et hivernaux, adaptés aux produits du moment et aux envies de chacun. Plus qu’un livre de recettes, Thermomix mon programme de la semaine est un véritable guide pour réinventer votre quotidien culinaire et faire pétiller vos repas en un tour de main !

Alors n’attendez plus, ouvrez grand les portes de votre cuisine et laissez-vous guider par Thermomix mon programme de la semaine. Succès garanti auprès de votre tribu affamée, qui redemandera encore et encore de ces délices concoctés avec amour et votre fidèle robot Thermomix !

