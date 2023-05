Aroma One révolutionne votre cuisine avec ces 7 purées d’herbes et d’épices

Le Groupe Rivière a une fois de plus prouvé sa capacité à innover avec le lancement de sa nouvelle gamme de produits alimentaires : Aroma One. Leur proposition ? Révolutionner la cuisine quotidienne avec une gamme de purées d’herbes et d’épices prêtes à l’emploi qui feront voyager vos papilles. Ces produits s’avèrent déjà indispensables dans ma cuisine, apportant une nouvelle dimension à mes plats préférés. Je vous en dis plus !

J’ai eu l’opportunité de tester la purée d’ail, la purée de harissa et la purée de persil. Mon aventure culinaire a débuté avec une quiche Lorraine revisitée grâce à la purée de persil d’Aroma One. Résultat ? Un plat familier transformé en une expérience gustative inédite.

Ensuite, j’ai agrémenté des boulettes de viande hachée avec de la purée d’ail. Le goût riche et authentique de l’ail a relevé la viande d’une manière remarquable. Enfin, j’ai pimenté une bolognaise avec la purée de harissa, donnant une note épicée et chaleureuse à mon plat. Un petit rien a su sublimer chacun de mes plats. Simple et efficace en somme !

Ces purées d’herbes et d’épices sont prêtes à l’emploi et peuvent être utilisées dans une multitude de recettes, que ce soit pour des sauces, des marinades, des sandwichs ou encore des fonds de tarte. Aroma One propose sept recettes différentes, toutes aussi délicieuses et originales.

Avec Aroma One, vous pouvez innover sur tous les plats !

La marque Aroma One est plus qu’une simple gamme de produits alimentaires, elle est une véritable révolution culinaire qui donne une nouvelle dimension à vos plats. Ces purées d’herbes et d’épices, conçues à partir d’ingrédients naturels et sans additifs, sont produites près d’Avignon et emballées dans des tubes de 80g composés de plastique biosourcé à plus de 84%.

Avec Aroma One, le groupe Rivière a créé un produit gourmand, pratique et de qualité qui plaira à tous les amateurs de cuisine. Aroma One est désormais le petit plus à avoir dans votre frigo pour donner un coup de pep’s à vos plats et leur apporter une touche aromatique exceptionnelle. N’attendez plus, et partez à la découverte de ces purées d’herbes et d’épices qui transformeront vos repas en un véritable voyage gustatif.

