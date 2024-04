Catastrophes – Ed. Flammarion jeunesse

Catastrophes est un roman jeunesse, d’Hubert Ben Kemoun, paru aux éditons Flammarion jeunesse, en février 2024. Une enquête policière, explosive et drôle, qui entraine les jeunes lecteurs dans une surprenante aventure, une véritable catastrophe à la fête foraine.

Un policier a demandé à Alexandre si ses parents étaient millionnaires. Le jeune garçon a sursauté. Assit sur une chaise en plastique, il a regardé le policier du coin de l’œil pour vérifier s’il ne lui faisait pas une sorte de blague ! Cependant, il faut admettre, que dans un commissariat, l’ambiance n’est pas vraiment à la rigolade. Alexandre affirme qu’il n’a rien fait de mal. Le policier le reprend affirmant que c’est devant un juge qu’il faut jurer. Puis, il continue par dire sèchement, qu’il ne répond pas à sa question. C’est à ce moment-là qu’Alexandre a bien compris que le type ne cherchait pas à s’amuser ! Dehors, les sirènes des ambulances, des pompiers et autres véhicules de secours hurlaient sans arrêt…

Le récit est surprenant, il commence avec Alexandre, le narrateur de cette histoire, qui a été arrêté par les policiers. Il est en garde à vue, et interrogé. Le policier le malmène un peu, car il pense que le jeune garçon est à l’origine des catastrophes qui ont mis la ville à feu et à sang. Ainsi, le roman oscille entre les faits racontés par Alexandre, au policier, mais aussi, par ce qu’il ne dit pas, mais pense et présente aux jeunes lecteurs. Ainsi, avec des flashbacks et des souvenirs, on comprend, petit à petit, ce qu’il en est. Le récit est donc bien découpé, plutôt drôle et bien rythmé. Le personnage est attachant, pour cette enquête surprenante, pleine d’humour et d’humanité.

Catastrophes est un roman jeunesse surprenant et drôle, des éditons Flammarion. Une enquête policière bien menée, qui revient sur des faits, des catastrophes qui se sont produites à la fête foraine, où était justement le jeune Alexandre, avec ses amis.

Lien Amazon