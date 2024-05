Borboleta – Ed. Sarbacane

Borboleta est un roman graphique de Madeleine Pereira, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2024. Une quête d’identité pour l’autrice qui se dévoile, offrant un récit sensible, une histoire familiale et l’histoire d’un pays, le Portugal qu’elle tente de connaître et comprendre.

En 2006, au Portugal, à Montijo, une jeune fille observe une photographie sur un meuble. Elle s’interroge et appelle son père. Elle lui demande qui est sur la photo. Tout en mettant la table, elle explique à son père qu’il s’agit de la photo sur le meuble, sur laquelle se trouvent un garçon et deux filles. Elle remarque qu’il s’agit de son père sur la photo. Lui est occupé à autre chose et ne semble pas disposé à répondre à sa fille ! Il lui fait remarquer, cependant, qu’à côté de lui ce sont ses sœurs. La jeune fille semble surprise d’apprendre que son père à deux sœurs. Madeleine continue de questionner son père qui tente de répondre au mieux, mais qui n’a pas envie de s’éterniser sur le sujet. Elle apprend donc qu’il habitait là, lorsqu’il était petit, enfin pas vraiment cette maison, mais à Lisbonne, puis à Montijo.

Un récit autobiographique qui invite à découvrir une histoire familiale, mais aussi l’histoire d’un pays. Le Portugal que Madeleine ne connaît pas vraiment, mais qu’elle veut apprendre et connaitre, comme une quête d’identité. Mais son père ne veut pas lui parler de son enfance et de son pays, elle va chercher des réponses ailleurs et même aller au Portugal ! La bande dessinée est découpée en plusieurs parties, proposant de suivre Madeleine dans cette quête d’identité plutôt sensible. Des témoignages, des découvertes, des vérités rythment ainsi le récit, tout comme des tranches de vie. Madeleine va aussi partir pour le Portugal et Lisbonne, ainsi en apprendre beaucoup sur l’histoire de ce pays, et les récits d’autres personnes. Une enquête bien menée, également, qui entraine à travers les époques et les lieux, offrant uns histoire riche et intéressante. Le dessin est simple, parfois maladroit, avec un trait plutôt rond.

Borboleta est un récit autobiographique, riche et sensible, des éditions Sarbacane. Une quête d’identité et une enquête pour l’autrice. Elle se dévoile entre les témoignages et réponses qu’elle va pouvoir recueillir pour découvrir enfin le Portugal.