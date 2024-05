Yooji : les nouvelles purées façon écrasé à découvrir pour bébé

Si vous êtes prêts à embarquer pour une aventure culinaire, les toutes nouvelles purées façon écrasé de Yooji sont là pour égayer les papilles de votre bébé ! Mais attention, ce ne sont pas des écrasés de purée ordinaires. Non, chez Yooji, ils aiment pimenter les choses avec des saveurs vibrantes et des textures étonnantes, parfaites pour initier votre petit aventurier aux délices des aliments solides dès l’âge de 8 mois.

J’ai eu le plaisir de recevoir deux nouveautés chez Yooji : les écrasés Dahl et Tajine. Bon, vous vous en doutez, étant donné que c’est plus pour les touts petits, la goûteuse en chef, ce n’était pas moi, c’était ma fille. Il n’empêche que je ne me suis pas gênée pour goûter aussi un petit peu. Allez je vous en dis plus !

Purée façon écrasé Dahl : Une explosion de saveurs en bouche !

Vous cherchez à introduire les légumineuses dans l’alimentation de votre bébé ? Ne cherchez pas plus loin ! L’Écrasé Dahl est une fusion magique de lentilles corail, de chou-fleur, de carotte et de tomate, rehaussée d’une touche ensoleillée de curcuma. Un petit délice sur une fourchette… !

Imaginez les arômes exotiques qui dansent sur la langue de votre tout-petit alors qu’il découvre ce festin de saveurs. Avec une texture écrasée à la fourchette, c’est parfait pour les premiers pas vers les morceaux !

Dès la première cuillerée de l’écrasé Dahl, ma fille a été séduite par les saveurs vibrantes qui ont dansé sur sa langue. En tout cas, elle a finit son assiette, c’était donc bon signe !

Purée façon écrasé Tajine : Un voyage culinaire à chaque bouchée !

Ensuite, nous nous sommes aventurées dans les délices du Tajine. Les courgettes, carottes, pruneaux et cumin nous ont transportées dans un voyage sensoriel à travers les saveurs méditerranéennes. Ma fille était littéralement enchantée par ce festin de textures et d’arômes.

Inspiré des délices marocains, ce mélange enchanteur de courgettes, de carottes, de pruneaux et de cumin est servi avec une généreuse portion de semoule. Chaque cuillerée est une aventure sensorielle, transportant votre bébé dans un souk animé de couleurs et de parfums. Avec sa texture parfaitement écrasée, votre petit explorateur va adorer chaque bouchée de ce festin exotique !

Reste maintenant à emmener mademoiselle faire un voyage au Maroc ou en Inde parti comme on est !

Préparation Facile pour des moments de plaisir instantanés !

Maintenant, vous vous demandez sûrement comment préparer ces délices pour votre petit gourmet en herbe. Pas de soucis ! Yooji a rendu la préparation aussi simple que de compter jusqu’à trois :

Décongelez la portion désirée d’Écrasé de Purée de Terre Yooji. Sachant qu’un palet d’écrasé c’est 20 grammes (et qu’avec un paquet entier on peut faire 3 repas pour les plus grands) Réchauffez-la au micro-ondes dans un récipient adapté ou à feu doux dans une casserole avec un peu d’eau. Servez avec une (ou plusieurs, selon l’appétit de votre bébé) portion de viande ou de poisson et une cuillère à café de matière grasse.

Et voilà ! En un rien de temps, votre bébé dégustera un repas équilibré et délicieux, plein de saveurs exotiques et de nutriments essentiels pour sa croissance et son développement.

Les gros avantages des écrasés de Yooji !

Les écrasés de purée sont conçus pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de votre bébé tout en stimulant ses papilles gustatives en pleine croissance. Tout d’abord, sa texture écrasée est parfaitement adaptée pour initier votre petit aventurier aux morceaux dès l’âge de 8 mois, offrant une transition en douceur vers une alimentation plus variée.

Ensuite, sa composition est à la fois simple et équilibrée, avec 60% de légumes bio et 30% de féculents bio, le tout relevé d’une subtile touche d’épices ou d’herbes aromatiques. Sans additifs ni ingrédients cachés, chaque portion est un concentré de saveurs authentiques et de nutriments essentiels.

De plus, la cuisson vapeur est privilégiée pour préserver le goût naturel des légumes et maximiser leur teneur en vitamines et minéraux, garantissant ainsi une alimentation saine et équilibrée pour votre bébé.

Enfin, les portions surgelées de 20g sont soigneusement calibrées pour s’adapter aux besoins de votre tout-petit, vous permettant de préparer des repas parfaitement dosés sans gaspillage. En bref : simple et rapide ! Tout ce qu’on aime quand on est une maman des fois une peu débordée (et même quand on ne l’est pas en fait).

D’autres écrasés de purée Yooji à découvrir !

Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! En plus des délices du Dahl et du Tajine, Yooji a encore plus de surprises en réserve pour émerveiller les papilles de votre bébé. Deux autres nouveautés excitantes attendent d’être découvertes : l’Écrasé Ratatouille et l’Écrasé Risotto. Avec l’Écrasé Ratatouille, votre tout-petit pourra savourer un mélange ensoleillé de courgettes, d’aubergines, d’herbes de Provence et de riz. Quant à l’Écrasé Risotto, il lui offrira une expérience culinaire délicate avec sa combinaison de butternut, de panais, de thym et de riz. Ces nouvelles créations promettent des moments de dégustation encore plus exaltants et une variété de saveurs pour élargir les horizons culinaires de votre bébé.

Alors, prêts à embarquer pour cette aventure gustative avec Yooji ? Offrez à votre bébé une explosion de saveurs avec les purée façon écrasé, et préparez-vous à des moments de bonheur et de découverte à chaque bouchée !

On a aussi découvert d’autres produits Yooji ICI >>

Vous pouvez retrouvez les produits Yooji directement sur leur site ou en grandes surfaces