Les familles de la ferme – Ed. Langue au chat

Les familles de la ferme est un livre jeunesse, tout en carton, des éditions Langue au chat, paru en mars 2024. Un ouvrage de Marion Blanc, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir des familles et de les rassembler à travers 5 familles adorables.

Dans le poulailler, les poussins et la poule se réveillent au chant du papa coq. Il pousse fièrement son cocorico. Sur la page qui fait face, la poule est à retrouver, avec ses deux poussins. C’est un puzzle de trois pièces à défaire et refaire, autant de fois que l’on souhaite. La double page suivante présente les animaux des prés. Des veaux jouent autour de leurs parents, la vache et le taureau. Grâce à l’herbe tendre, que la vache peut retrouver dans les prés, elle offrira du bon lait… Un puzzle simple, fait suite, invitant à rassembler la vache et l’un de ses petits veaux.

A chaque double page, un nouveau lieu de la ferme est à découvrir, avec de nouveaux animaux. Ainsi, les jeunes lecteurs apprennent que dans le poulailler on retrouve, entre autres, les poules, dans les prés vivent les vaches, dans le jardin se cachent les lapins… Le texte reste court, simple, offrant quelques informations aux enfants. Ainsi, ils vont pouvoir associer des mots et des images, enrichir leur vocabulaire, leurs connaissances et développer leur langage. Les puzzles de deux à trois pièces permettent de travailler la motricité fine et la logique. En effet, les enfants vont devoir replacer correctement les animaux, sur la même image, qui se trouvent derrière. Le dessin reste simple, avec un trait rond, plutôt doux, proposant un bel univers aux couleurs tendres.

Les familles de la ferme est un livre jeunesse, avec cinq puzzles, des éditions Langue au chat. Un livre qui vient présenter différentes familles d’animaux de la ferme, tout en proposant de les regrouper à travers cinq puzzles simples et amusants.