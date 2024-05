Théâtre de la Tour Eiffel “Eczéma, à Fleur de Peau”

Partagez





Eczéma, à Fleur de Peau – Invitation gratuite pour assister à cette comédie novatrice et bouleversante afin de transformer le regard de la société sur cette maladie et susciter une réflexion commune sur le quotidien des patients. À la croisée des émotions, de l’humour et de l’espoir, cette création promet une expérience théâtrale unique, suivie d’un échange interactif avec le public. Dans un geste audacieux et empreint de courage, une pièce de théâtre inédite voit le jour, portant la vision originale de Lara Pichet (Théâtricité) et Stéphanie Merhand (Association Française de l’Eczéma).

Sous les projecteurs se dresse l’eczéma, une maladie inflammatoire chronique souvent sous-estimée. En France, elle touche plus de 2,5 millions d’adultes âgés de plus de 15 ans, ainsi que 850 000 enfants de 6 à 11 ans et 700 000 adolescents de 12 à 17 ans. Derrière ces chiffres se cachent des récits personnels empreints de douleur et de résilience. La pièce explore avec finesse et authenticité les défis rencontrés par les patients, leur combat quotidien et leur quête d’acceptation.

Engager un dialogue pour un changement

Au-delà du divertissement, cette représentation se veut un catalyseur de changement. En offrant une tribune à ceux qui vivent avec l’eczéma, elle ouvre la voie à une conversation plus large sur la perception des maladies chroniques et sur les moyens de soutenir les personnes qui en sont affectées. Le débat qui suivra la pièce permettra au public de partager ses réflexions, de poser des questions et d’approfondir sa compréhension de cette réalité souvent méconnue.

À travers ce projet artistique engagé, Lara Pichet et Stéphanie Merhand donnent voix aux patients et réaffirment l’importance de l’empathie et de la solidarité dans la lutte contre l’eczéma et d’autres maladies similaires.

COMÉDIE de et mise en scène par Lara Pichet,

avec Stéphanie Merhand, Stéphane Le Naour, Sarah Pariente et Jean-Baptiste Sintes.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentation unique le samedi 1er juin 2024 à 14h00 (suivie d’un échange avec le public).

Théâtre De La Tour Eiffel – 4 Square Rapp, 75007 PARIS

M° Alma Marceau / Ecole militaire

Tél: 01 40 67 77 77

Durée : 45 minutes

Invitation gratuite dans la limite des places disponibles via hello asso