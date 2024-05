Les meilleures recettes du quotidien – Pasta

Pasta vient compléter la collection de livres culinaires Les meilleures recettes du quotidien, des éditions Mango, paru en avril 2024. Un ouvrage, de Sandra Mahut, qui suggère de découvrir des recettes faciles et rapides, qui deviendront des incontournables, entre grands classiques et recettes plus originales !

C’est avec un sommaire très complet que débute l’ouvrage. Mais avant de découvrir les premières recettes, deux doubles pages présentent les différentes sortes de pâtes et leur fabrication, ainsi que leur cuisson. Le livre s’avère donc instructif aussi, en plus d’être gourmand, bien évidemment. Des explications bienvenues, pour en savoir plus et découvrir les incontournables du placard, les pâtes à farcir ou encore les quantités, entre autres. Ensuite, les recettes des sauces les plus connues sont suggérées. Il y a aussi les pestos, avant de retrouver les premières recettes de pâtes à base de viande.

Les recettes restent bien détaillées, avec le nombre de parts, les temps de préparation et de cuisson. La liste est ingrédients permet de vérifier si tout à disposition, avant de commencer la première étape. En effet, les recettes se trouvent découpées en plusieurs étapes à suivre, pour mieux se repérer, ou faire des pauses, si nécessaire. Des photographies alléchantes accompagnent parfaitement les plats suggérés, proposant aussi une présentation. Des astuces se voient dévoilées, pour chaque recette. Elles proposent de remplacer un ingrédient, dans la plupart des cas, pour s’adapter au frigo ou au placard, ou encore une suggestion de présentation. Le livre propose des pâtes à base de viande, de poisson, de légumes, des plats familiaux, ou encore des salades. Des recettes variées à manger en toute saison, qui plairont aux petits comme aux grands gourmands !

Pasta est un livre culinaire, de la collection Les meilleures recettes du quotidien, des éditions Mango. Un ouvrage complet, qui propose des recettes variées autour des pâtes, mais plus encore. En effet, sont à retrouver les sauces incontournables, les astuces à piquer aux Italiens, la recette de pâtes fraîches, la cuisson des pâtes…