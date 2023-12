Fêtez Noël avec Bigben Interactive

Bigben Interactive est un acteur de l’industrie des loisirs numériques, proposant son savoir-faire et sa créativité, à travers des produits tendance et funs. Ainsi, réveils, veilleuses, lecteurs radio-CD, enceintes, ou encore micro karaoké trouveront leur place sous le sapin de Noël !

Bigben, acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, travaille sur les secteurs du mobile et de l’audio. Ainsi, depuis plusieurs années, la marque ne cesse de prospérer et de commercialiser des produits connectés, tendance et funs, dont certains modèles sont appréciés dans la grande distribution.

Pour ce Noël, la marque présente un animal, pour des réveils en douceur. Il propose un sommeil de qualité, avec des habitudes de lever et de coucher régulières, à travers le RKIDS. Un réveil et veilleuse qui se décline en plusieurs animaux et couleurs. Le design est rond, un peu kawaï, présentant un animal attendrissant, aux couleurs tendres. Un compagnon, pour le sommeil, qui se présente sous la forme d’un chat, un chien, un koala, une grenouille, un lapin, ou encore un panda. L’utilisation reste facile et adaptée aux enfants, avec la lumière qui s’active en appuyant sur une oreille. L’intensité de la lumière se réglera avec les pattes ! La deuxième oreille va servir à activer ou désactiver l’alarme, proposant trois sons différents. Le cadran, sur le ventre des animaux, présente une luminosité réglable, également, en pressant le ventre, tout simplement.

L’endormissement et le réveil deviennent ludiques et rassurants, avec ce compagnon tendre et coloré. Il est beau, simple d’utilisation. Il propose quelques personnalisations, avec le réglage des luminosités et le choix du son pour le réveil. C’est un bel objet, qui trouvera facilement sa place dans les chambres des enfants !

Pour les enfants un peu plus grands, ou même les adultes, Bigben propose de s’amuser et de rire, avec son micro PARTYBTMIC2. Un microphone de karaoké qui invite à se créer des souvenirs inoubliables, à chaque utilisation. En effet, pour plus de fun et de fous rire, le micro ne se limite pas à reproduire la voix. Il propose de la transformer, avec l’aide de quatre effets vocaux et un effet écho. Cette variante amuse énormément, et permet une expérience unique ! Le micro propose aussi des effets lumineux, aux quatre couleurs vibrantes synchronisées, au rythme de la musique. Cela ajoute une nouvelle dimension et une atmosphère plaisante et festive.

Le micro est très complet, au-delà de ces apparences festives et amusantes. Il permet de chanter et d’écouter de la musique depuis tout appareil connecté. Sa fonction TWS, propose même de connecter deux microphones, suggérant des duos incroyables et des compétitions amicales. Il est également équipé d’une entrée USB et micro SD, d’une radio FM et d’une entrée auxiliaire 3.5mm, offrant une multitude d’options pour jouer de la musique et des pistes de karaoké. Sa batterie dure et cela jusqu’à 4 heures, et se recharge.

Bigben Interactive continue de proposer de superbes produits connectés, funs et tendance, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Cette année, les adorables réveils veilleuses RKIDS et les micros PARTYBTMIC2 vont pouvoir se glisser sous le sapin de Noël, pour être sûr de faire plaisir !

