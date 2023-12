Le SKAL International Côte d’Azur a fêté sa Christmas party aux Galeries Lafayette de Nice

Les Galeries Lafayette de Nice situées sur la Place Masséna avaient un air de fête jeudi 14 décembre. En effet, en même temps que le célèbre magasin inaugurait son espace beauté, le SKAL international Côte d’Azur donnait sa Christmas Party au restaurant Bella Bay, situé au quatrième étage de l’établissement. Pour Nicolle Martin, présidente du SKAL international Côte d’Azur, cette soirée avait une saveur particulière puisque, au cours de sa carrière, elle a partagé de nombreux salons et séances de travail avec la direction internationale des Galeries Lafayette de Paris, pour promouvoir l’établissement niçois qui accueille, tout au long de l’année, une clientèle internationale.

“Faire des affaires entre amis”, telle est la devise du Skal

C’est en présence de Nicolas Pereira, Directeur Général des Galeries Lafayette Nice Masséna et Emilie Mancini, Directrice Marketing et événementiel, que Nicolle Martin a accueilli les anciens et nouveaux Skallègues. De nombreux professionnels du tourisme ont ainsi pu faire connaissance et échanger pour mener à bien des projets. Premier club mondial, le Skal Côte d’Azur rassemble 247 adhérents sur le département des Alpes-Maritimes, constituant une plateforme unique de mise en relation des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, et des secteurs connexes (fournisseurs et prestataires de service). Sa devise “Faire des affaires entre amis” prend ainsi tout son sens.

A quelques jours des fêtes de fin d’année, la Christmas party s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Les convives ont pris part au cocktail dînatoire proposé par le chef du restaurant Bella Bay des Galeries Lafayette de Nice. Patrick Aledo a fait déguster ses délicieux vins du Moulin de la Roque : Bandol et Côtes de Provence.

Quatre nouveaux membres intronisés

En préambule de la soirée, quatre nouveaux membres du Skal ont été intronisés par Nicolle Martin. Il s’agit de Stéphane Revello, Sandra Mathieu de BHS média, Clément Doix du Nap Hôtel et Kim Umutesi de Shema Travel, qui est en train créer, avec l’aide de Nicolle Martin, un quatrième club français : le Skal Loire Atlantic.

Nicolle Martin, qui a récemment remporté le Trophée de la meilleure association des femmes cheffes d’entreprise, a également tenu à présenter Bertrand Petijt, nouveau directeur général du Skal international, élu lors du dernier congrès de Malaga.