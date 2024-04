J’apprends à jardiner avec Marion Botanical – Rusti’kid

J’apprends à jardiner avec Marion Botanical est un livre pratique, de Marion Erlick, paru aux éditions Rustica, en mars 2024. Un livre pour les enfants, qui propose 25 activités au jardin ou à la maison, pour apprendre à jardiner, et découvrir le jardinage en s’amusant.

C’est avec un sommaire que débute le livre, pour les jeunes jardiniers. Les enfants vont apprendre à prendre soin des plantes, avant de jardiner au fil de l’année, selon les saisons. Une introduction, pour les enfants et un mot pour les parents viennent compléter l’ouvrage. Cela avant de retrouver les outils du jardinier, l’arrosage, les racines, les pots, la lumière, le cycle des plantes, les graines et les bulbes, la terre… Quelques mots spécifiques, pour enrichir le vocabulaire des enfants, viennent conclure cette première partie. Ensuite, c’est avec la saison du printemps que commence la découverte, et les premières activités.

A chaque double page, une activité se voit suggérée, aux jeunes jardiniers. Ils vont apprendre, comprendre et observer la nature et les plantes. L’ouvrage oscille entre activité et DIY, toujours en lien avec le jardinage. Les explications restent bien détaillées, avec ces phrases simples et courtes, ainsi que des pas à pas photographiés. La liste du matériel nécessaire et des informations supplémentaires, complètent parfaitement les pages à découvrir. Ainsi, au fil des saisons et de l’année, l’enfant va comprendre qu’il y a toujours quelque chose à faire. Il faut toujours prendre soin des plantes, des fleurs… Avec ce guide pratique, les jeunes jardiniers vont savoir semer, faire pousser, planter, faire des boutures, transplanter, construire, faire sécher, nourrir, cueillir…

J’apprends à jardiner avec Marion Botanical est un guide pratique pour les enfants, paru aux éditions Rustica. Un livre complet, pour apprendre à jardiner, au tout long de l’année, selon les saisons, entre activités et DIY, pour planter, faire pousser, observer…

