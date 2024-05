PLOP ! – Un chef d’oeuvre de drôlerie – Éditions Steinkis

Partagez





Un jour, au Canada, plusieurs hommes sont pris de douleurs intenses au niveau du ventre. Après avoir entendu un grand PLOP, ils se retrouvent métamorphosés !! Vous croyez que c’est en super-héros ?! Et bien non, le changement est beaucoup plus subtil : à la place de leur pénis, ils se retrouvent avec une vulve !!!

Un one shot humoristiquement cinglant, sur les abus de la contamination pharmaceutique et les effets directement appliqués au genre humain !!! Accent québécois requis pour la lecture !

À découvrir depuis le 25 avril 24, aux Éditions Steinkis !! (+12)

Le décor :

Montréal, un soir d’été…

La finale du championnat de hockey bat son plein dans chaque maisonnée ! Alex a décidé de la passer avec son « gang », chez l’un de ses amis. Mais, soudain, il entend un grand PLOP dans son for intérieur, et il est pris d’un mal de ventre terrible. Il se précipite aux toilettes, pour constater quelque chose d’ahurissant !

N’en croyant pas ses yeux, il décide de se remettre les idées en place, en rentrant chez lui, et en laissant sa bande de potes devant le match. Peut-être est-ce une hallucination qui passera lorsqu’il sera dans ses pénates…

Pourtant, lorsqu’il arrive chez lui, la première chose qui lui vient à l’esprit, c’est d’aller « Googlaliser » (sur le site Googla) son mal. Il tape : changement de sexe soudain !

Car, oui, ce grand PLOP dont il a été pris n’est pas autre qu’une disparition de sa verge, pour laisser place à une magnifique vulve !!! Heureusement, sur le net, il parvient à trouver une aide réconfortante, en constatant qu’il n’est pas le seul à s’être métamorphosé, mais qu’une journaliste est déjà sur le coup pour découvrir la raison de ces mutations de plus en plus nombreuses…

L’enquête commence, avec le rassemblement de tous les hommes « plopisés », enfin, touchés par cette mutation…

Le point sur la BD :

Le scénario de ce one-shot devrait être adapté en pièce de théâtre tant il est puissant de sujets d’actualité. Je ne sais pas si Sébastien Fleuret, directeur de recherche au CNRS, s’inspire de la vie sexuelle des poissons dans les années 2000. Car des recherches prouvent un fait des plus étonnant. Le chamboulement de la vie et de la nature sous l’effet du changement climatique. Des substances chimiques utilisées en industrie. Les rejets médicamenteux dans les urines des gens traités (entre autres) provoquent un bouleversement génétique chez ces petites bestioles !!! Les mâles deviennent femelles. Sans PLOP certes, mais ça y ressemble. Mais revenons à nos moutons, avec les Éditions Steinkis.

Ici, on transpose le sujet sur l’humain, et les hommes touchés par le « PLOP » se retrouvent à muter également. L’auteur exploite tout ce côté de rapport sociaux, de genres. De recherches de causes à effets. Mais aussi, d’ego masculin, de hockey sur glace autour de la plopisation !! C’est drôle à n’en plus finir, caricatural aussi avec les dialogues québécois. Et extrêmement truculent, grâce aux illustrations de Simon Vergnol. Mais tellement réaliste.

La Conclusion :

Le « PLOP » est finalement une petite révolution de one shot aux Éditions Steinkis. Car, si tout cela devenait réalité, on est sûr que la pérennité de la Terre et la nature serait assurée pour des millions d’années !!! Un chef-d’œuvre décomplexé, plein de vérités. Irrésistible de drôlerie et de caricature, à monter comme je l’ai déjà dit plus haut, en pièces de théâtre. Coup de cœur personnel pour ce “calice d’histoire de fou” !