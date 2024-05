Bordeterre – Les âmes débordées

Bordeterre est une adaptation en bande dessinée du roman à succès de Julia Thévenot, qui commence avec ce premier tome, Les âmes débordées, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2024. Un ouvrage de Timothée Léman, qui offre une adaptation visuelle époustouflante.

Au camping des Flottiers, Inès se prépare à sauter dans la piscine. Elle demande à son frère d’admirer l’athlète ! Elle se prend pour une célèbre nageuse olympique qui va bientôt bondir, pour pourfendre les eaux. Aussi, la jeune fille est une méga bombe et arrose son frère au passage. Tristan ne semble pas content. Inès râle et affirme qu’il n’est pas venu ici pour rester au sec… Après avoir mis son bonnet de bain, Tristan saute à l’eau. Sa petite sœur le regarde, du fond de la piscine. Elle semble calme et posée. Un peu plus tard, Inès est avec son chien, à regarder l’horizon, en bord de mer. De son côté, Tristan sort d’une boutique, où il vient d’acheter des mots croisés. Sa petite sœur se moque de lui, elle pense qu’il fait les mêmes jeux que les papys et mamies.

Un récit passionnant et étrange, dans lequel on suit un frère et une sœur, tombés dans un nouveau monde, Bordeterre. Au sommet de cette ville, un magnifique palais, mais en contrebas, des quartiers malsains, qui présentent rapidement des inégalités sociales. Les frère et sœur vont être séparés, par un coup du sort. Ils vont ainsi vivre chacun des expériences différentes, dans des sociétés opposées. Inès se retrouve avec les bonnes familles, qui règnent en maîtres sur la ville, tandis que Tristan voit les bas quartiers et les injustices. La bande dessinée est curieuse, plutôt bien menée et découpée. Une exploration d’un univers parallèle, qui rappelle également les inégalités du nôtre. Une aventure fantastique et intrigante, dans laquelle la dictature va bientôt être mise à mal, car une rébellion silencieuse pour le moment veut se faire entendre. L’album présente également des créatures étranges, il paraît plutôt sombre et inquiétant.

Les âmes débordées est le premier tome de la série fantastique Bordeterre, des éditions Sarbacane. Une adaptation plutôt réussie et plaisante, au graphisme saisissant, qui offre à découvrir une aventure incroyable, pour un frère et une sœur qui vont être séparés, dans un monde étrange et inquiétant.