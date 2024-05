Jacques : Les pubs à la française

Nouveau concept, les restaurants “Jacques”, promettent une expérience unique en combinant la tradition française avec l’ambiance chaleureuse d’un pub anglais. C’est une initiative intéressante qui attire déjà un large public en quête de nouvelles expériences culinaires tout en respectant la tradition de la bonne cuisine de chez nous.

Le concept:

C’est un endroit charmant et accueillant pour les amateurs de bonne cuisine et de bons moments. La variété des plats proposés, allant des œufs mimosas au magret en passant par la salade de gésiers, les desserts de notre enfance semble ravir les papilles des gourmets. Il est vrai que la carte est apprécié pour ses plats copieux et savoureux. c’est le groupe All For You qui a créé ici un lieu idéal pour les bons vivants en quête d’une expérience culinaire authentique et conviviale.

Mais “Jacques” qui es tu ?

Fabien Mast est un des heureux propriétaires de des restaurants Jacques. Fabien Mast a suivi sa passion pour le vin et la gastronomie pour créer des expériences uniques dans le monde de la restauration. Son parcours en tant que sommelier pendant 15 ans a certainement contribué à son expertise dans le domaine des vins. L’ouverture de La Barbaque, avec sa carte impressionnante de plus de 800 références, témoigne de son dévouement à offrir une expérience vinicole exceptionnelle à ses clients. De plus, la reprise du restaurant l’Envol, situé sur les pistes de l’Aéropostale, montre son engagement à préserver et à mettre en valeur le patrimoine culinaire de la région.

le Groupe All For You a identifié un besoin pour de vrais restaurants en périphérie des villes et au milieu des centres commerciaux, et a réfléchi à un concept pour y répondre. Le choix du nom “Jacques” en référence à Jacques Chirac, connu pour son amour de la bonne cuisine et des produits du terroir, a fait son chemin. Cela montre l’importance accordée à la qualité des produits et à l’expérience culinaire offerte aux clients.

Produits locaux et de qualités

L’importance de privilégier les produits locaux de qualité et frais est la priorité. Chez Jacques, les clients vivent une expérience culinaire exceptionnelle en dégustant des produits d’excellence à un prix raisonnable. La priorité est de satisfaire les clients.

Fabien Mast met l’accent sur la qualité des produits locaux pour offrir une expérience culinaire délicieuse à ses clients. En achetant directement auprès des producteurs, il garantit des prix abordables et accessibles à tous. L’important est que tout le monde puisse profiter de la bonne cuisine locale et savourer les produits de nos agriculteurs. C’est une approche qui contribue à soutenir l’économie locale et à promouvoir une alimentation saine et durable avec des ingrédients locaux et de

Chez Jacques, l’ambiance est inspirée d’un mélange entre un pub anglais et un bistrot, offrant ainsi un cadre convivial où les clients se sentent comme à la maison. C’est un endroit où l’on peut se détendre, savourer de délicieux plats préparés avec des produits locaux de qualité, et profiter d’une expérience culinaire inoubliable.

Jacques où es tu ?

Après les ouvertures de Fenouillet, Balma c’est à Blagnac que Jacques maintenant fais découvrir notre tradition culinaire au gourmets et aux amoureux de bons moments passés autour d’un plat préparé avec soin.

Les équipes de Jacques sont non seulement sympathiques, mais aussi à l’écoute des besoins et des préférences des clients. Un service attentionné et personnalisé peut vraiment faire toute la différence dans l’expérience culinaire d’un client. Les équipes de Jacques ont un engagement : la satisfaction des clients et c’est réussi.

Pour plus d’informations et réservations : https://pub-jacques.fr/