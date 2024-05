Blancrème : des coffrets gourmands pour la fête des mères

La fête des mères approche à grands pas et quoi de mieux pour choyer votre maman adorée qu’un coffret de soins exquis signé Blancrème ? Nous avons déniché pour vous deux coffrets irrésistibles qui feront fondre son cœur à coup sûr : le Coffret Corps Pêche-Abricot et le Duo soins du corps Pêche-Abricot. Prêts pour un plongeon dans un océan de douceur et de senteurs envoûtantes ? C’est parti !

Coffret Corps Pêche-Abricot

Soleil, gourmandise et soins bienfaisants, voici le trio magique du Coffret Corps Pêche-Abricot que Blancrème propose. Ce coffret éco-conçu en carton issu de forêts gérées durablement vous propose une routine complète pour une peau rayonnante et délicieusement parfumée. Il contient 3 produits absolument délicieux :

Gommage à la Pêche et à l’Abricot (40ml)

Ce gommage est une vraie pépite pour la peau. Grâce aux extraits de pêche, à l’huile et à la poudre de noyau d’abricot, il exfolie en douceur tout en affinant le grain de peau. Imaginez votre peau, douce comme une pêche, libérée de ses impuretés et prête à respirer le soleil !

Crème Corps Fondante à la Pêche et à l’Abricot (40ml)

Après avoir exfolié son joli petit corps, votre maman sera ravie d’appliquer cette crème aux délicieuses odeurs de soleil. Enrichie en extrait de pêche et huile de noyau d’abricot, cette crème est une véritable caresse pour la peau. Sa texture onctueuse pénètre rapidement, hydratant et nourrissant en profondeur. Votre peau sera souple, satinée et irrésistiblement parfumée. À appliquer généreusement pour une sensation de bien-être qui dure toute la journée !

Eau Fraîche à la Pêche et à l’Abricot

Pour parfaire ce rituel de beauté, cette eau fraîche sans alcool vient envelopper la peau d’un nuage parfumé. Légère et rafraîchissante, elle peut être appliquée à tout moment de la journée pour une touche de fraîcheur et de douceur continue.

Votre maman va adorer ce coffret ! En plus, il y a d’autres odeurs si elle n’est pas fan du pêche/abricot : Vanille/tonka, Coco/litchi et Pamplemousse/basilic. Le tout pour un petit prix à 27€.

Duo Soins du Corps Pêche-Abricot

Pour les mamans qui aiment l’efficacité sans compromis sur la sensorialité, le Duo Soins du Corps Pêche-Abricot est parfait. Composé de deux produits stars, il promet un moment de soin délicieusement parfumé et hautement nourrissant.

Crème Corps Fondante Pêche & Abricot (40ml)

Cette crème, composée à 98,9% d’ingrédients d’origine naturelle, est une véritable merveille pour la peau. Le beurre de karité, l’aloe vera, et les huiles de jojoba et de noix de coco s’allient aux extraits de pêche et d’abricot pour une hydratation intense et durable. Sa texture fondante laisse un voile délicatement irisé, transformant la peau en une douceur veloutée. Avec cette crème, avoir une peau de pêche n’a jamais été aussi réel !

Gommage Corps Pêche (40ml)

Invitez l’été dans votre salle de bain avec ce gommage au sucre et aux noyaux de pêche et d’abricot. Sa texture assure une micro-abrasion efficace, éliminant les cellules mortes pour révéler une peau lumineuse. Les extraits de pêche viennent ensuite apaiser et adoucir la peau, pour un résultat final absolument divin. Composé à 96,8% d’ingrédients d’origine naturelle, ce gommage est un must-have pour toutes celles qui rêvent d’une peau de pêche.

D’autres coffrets duo sont également disponibles : Vanille/tonka, Fraise, noix de coco, pamplemousse pour seulement 13,50€

En bref !

Avec ces coffrets signés Blancrème, la fête des mères se transforme en une véritable fête des sens. Des textures gourmandes, des parfums envoûtants, et des formules naturelles font de ces soins des cadeaux parfaits pour célébrer les mamans avec amour et douceur. Offrez à votre maman un moment de bien-être et de beauté avec Blancrème, et faites de cette fête des mères une journée inoubliable ! Mais faites vite, ce sont des éditions limitées !

