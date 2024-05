Monsieur MAXI et Monsieur MINI – Ed. L’école des loisirs

Monsieur MAXI et Monsieur MINI est un album jeunesse, de Barbara Brenner et Tomi Ungerer, paru aux éditions L’école des loisirs, en avril 2024. Un livre sur la différence, les contraires, mais aussi la complémentarité, la naissance d’une amitié et l’entraide.

L’un de ces deux messieurs est grand, l’autre est tout petit. La souris paraît minuscule à côté de l’immense girafe. La souris semble presque invisible, elle s’appelle Monsieur Mini. La girafe possède un poil marron, tandis que la souris est grise. La souris préfère la nuit, alors que la girafe aime le jour. L’immense girafe peut voir presque jusqu’à l’infini, on l’appelle Monsieur Maxi. La souris mange des graines et la girafe mange les arbres. La girafe possède d’énormes genoux noueux, la souris, de longues moustaches. Malgré cela, tous les deux ont des puces, Monsieur Maxi et Monsieur Mini ! Un mardi, Maxi se réveille plus tôt et Mini se réveille tard. Les deux animaux se croisent par hasard…

Après la comparaison entre les deux animaux, vient le moment de la rencontre. Maxi et Mini, très différents, ne semblent pas d’accord sur tout. En effet, l’un peut voir ce que l’autre ne voit pas et vice-versa. Aussi, ils ne se comprennent pas toujours. Malgré tout un évènement va les rassembler ! L’album est surprenant, offrant un récit dynamique et plaisant à lire. Il vient, à travers une rencontre, présenter la notion de différence, de contraire, aux jeunes lecteurs. Les deux personnages sont amusants, et vont comprendre, malgré leur différence, qu’ils peuvent s’entraider et être complémentaires. Le dessin reste simple, sans fioritures, avec un trait assez doux.

Monsieur MAXI et Monsieur MINI est un album jeunesse, des éditions L’école des loisirs. Un livre original, qui vient présenter deux animaux très différents, entre leur rencontre et l’amitié naissante, lorsqu’un danger les menace, ainsi qu’entraide et complémentarité.