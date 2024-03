Kindle 2022 d’Amazon – Mon avis complet et sans filtre sur la liseuse

Lire avec une liseuse était inenvisageable pour moi. D’abord parce que j’aime l’authenticité du livre, sa prise en main, son odeur, etc. Mais depuis que j’ai essayé la liseuse Kindle version 2022, j’ai eu une révélation. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de lui consacrer un article, ne serait que pour ceux qui s’interrogent sur son utilisation et pour les plus réticents. Je vous dis tout à son sujet !

Une liseuse – Késaco ?

Vous faites peut-être partie de ceux qui ne connaissent pas encore les liseuses, et je comprends puisque j’étais dans ce cas. Alors bien sûr, je savais ce que c’était, mais j’étais complètement hermétique, au point de ne pas souhaiter en avoir une entre les mains. J’avais l’impression qu’en lisant avec une liseuse je perdais le plaisir de la lecture ou encore que je devais renoncer à tenir un livre entre les mains. Mauvais raisonnement ! J’ai compris que je pouvais tout à fait lire avec une liseuse et pour autant m’offrir des livres pour lesquels j’ai eu un énorme coup de cœur et les ajouter à ma collection.

Mon premier choix : La liseuse Kindle version 2022

Du coup, j’ai franchi le cap en choisissant la Kindle version 2022, soit la dernière proposée par AMAZON. Et c’est fou de dire cela, mais je l’ai aimé dès la première utilisation. Elle est bluffante !

Elle a été pensée pour qu’on ait l’impression de tenir un livre entre les mains. D’autant plus qu’elle ne pèse rien, bien moins lourd qu’un livre de poche. Les pages se tournent une à une sans même qu’on s’en rende compte grâce à une simple pression du doigt sur l’écran. Je me suis demandé ce qui pouvait la rendre aussi agréable à utiliser, et j’ai rapidement compris que c’était grâce à l’écran haute résolution qui ne ressemble en rien à un écran de téléphone. Et que l’activité simple de regarder cet écran aide à se concentrer pleinement sur l’histoire.

Pour vous offrir la liseuse Kindle 2022 rendez-vous sur AMAZON.

D’ailleurs, la tentation de regarder son téléphone disparaît, puisque bien souvent le « plaisir » de se connecter aux réseaux sociaux réside dans le simple geste de prendre son téléphone. Lire avec la Kindle permet une réelle déconnexion. J’ai d’ailleurs remarqué que je rentrais bien plus vite dans l’histoire. Ayant lu pas mal de polars récemment, je me suis surprise à ressentir bien plus d’émotions que lorsque je lis un livre, puisque je ne suis pas tentée de regarder autre chose que l’écran de ma Kindle. Vous l’aurez compris, je suis conquise.

Et pour que vous puissiez comprendre ce que la Kindle 2022 a dans le ventre, je vous laisse découvrir ses caractéristiques dans le détail.

Écran Écran 6 pouces, 300 ppp, technologie d’affichage de polices optimisée, 16 niveaux de gris Dimensions 157,8 x 108,6 x 8,0 mm. Ces dimensions correspondent à la taille totale de l’appareil. Poids 158 g.

Les dimensions et le poids peuvent varier selon la configuration et le processus de fabrication. Configuration requise Aucune, l’appareil est sans fil. Il n’y a pas besoin d’un ordinateur pour télécharger le contenu. Stockage sur l’appareil 16 Go ; peut contenir des milliers de livres. Stockage dans le Cloud Stockage gratuit dans le Cloud pour tout le contenu Amazon Autonomie de la batterie Une seule charge de batterie dure jusqu’à 6 semaines avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13, à raison d’une demi-heure de lecture par jour. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’éclairage et de l’utilisation de la connexion sans fil. Temps de charge Charge complète en 4 heures environ depuis un ordinateur et via un câble USB, charge complète en moins de 2 heures via un adaptateur secteur USB 9 W Connexion

Wi-Fi Prend en charge les réseaux 2,4 GHz et 5,0 GHz avec prise en charge des protocoles de sécurité WEP, WPA et WPA2 utilisant l’authentification par mot de passe ou le standard Wi-Fi Protected Setup (WPS). Ne prend pas en charge la connexion à des réseaux Wi-Fi ad-hoc (ou peer-to-peer). Formats pris en charge Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé et PRC (formats natifs) ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PDF, TXT, PNG, PMP et EPUB (via conversion). En savoir plus sur les types de fichier pris en charge pour les documents personnels. Documentation En savoir plus sur les appareils Kindle avec notre guide de démarrage rapide et notre guide d’utilisation Kindle Garantie et services Kindle est vendu avec une garantie limitée d’un an fournie par le fabricant. Si vous êtes un consommateur, la garantie limitée ne remet pas en question vos droits en tant que consommateur et est fournie en complément des garanties légales, notamment, si vous êtes un consommateur résidant en France, la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés. En savoir plus sur ces garanties légales. L’utilisation du Kindle est soumise aux conditions que vous trouverez ici. Contenu de la boîte Liseuse Kindle, câble d’alimentation USB-C et guide de démarrage rapide DAS DAS tronc : 1,114 W/kg. Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc, et de 4 W/kg pour les membres. Sécurité du système d’exploitation Pour assurer la sécurité de cet appareil, ce dernier est doté de fonctionnalités intégrées conçues pour l’empêcher de démarrer s’il détecte une modification du logiciel de son système d’exploitation par une personne autre qu’Amazon. Cet appareil ne fonctionne qu’avec le système d’exploitation Amazon fourni. Vous ne pourrez pas utiliser un autre système d’exploitation sur cet appareil. Mises à jour relatives à la sécurité du logiciel Cet appareil bénéficie de mises à jour de la sécurité du logiciel garanties pendant au moins quatre ans suivant le retrait de l’appareil de la vente en tant qu’article neuf sur nos sites Web. En savoir plus sur les mises à jour relatives à la sécurité du logiciel. Si vous possédez déjà une liseuse Kindle, rendez-vous sur Gérer votre contenu et vos appareils pour des informations spécifiques sur votre appareil. Génération Kindle (11e génération) ; modèle 2022

Mon avis sans filtre !

Les + :

La Kindle est légère, petite et compacte. On peut la glisser dans notre sac sans souci. Appréciable lorsqu’on fait de longs trajets en bus, train.

Ce que j’ai particulièrement aimé avec la Kindle, c’est la possibilité de recevoir des extraits permettant de juger si on aime ou pas le style de l’auteur avant d’acheter le livre. C’est quelque chose que l’on pourrait faire en librairie, avec peut-être plus de gêne et moins de temps. On a plus tendance à s’attarder sur la quatrième de couverture qui finalement ne permet pas d’apprécier la patte de l’auteur. Grâce à cette option proposée par la Kindle, j’ai pu choisir mes livres, et cela m’a aussi permis d’en écarter d’autres.

L’éclairage est dingue, hyper réaliste et réglable. Le mode nuit permet de mettre l’écran en fond noir, plus agréable pour lire dans l’obscurité et ne pas déranger la personne qui dort à côté. Les textes sont nets, et pour ceux qui aiment lire avec de gros caractères, c’est possible aussi.

J’ai tardé à voir qu’il y avait un dictionnaire intégré. Cela rend la lecture active, cela permet d’enrichir son vocabulaire. J’ai trouvé cela utile, notamment pour moi qui écris beaucoup. Cela permet aussi de ne pas paralyser la lecture parce qu’on ne comprend pas le mot ou l’expression. Dans le même genre, on a la possibilité d’ajouter des annotations. C’est quelque chose que je ne fais pas pour le moment. Néanmoins, je trouve que l’idée est bonne, notamment lorsqu’on tombe sous le charme d’une citation, d’une pensée positive, philosophique, poétique, etc.

Elle nous donne aussi quelques informations intéressantes, à savoir le nombre d’heures de lecture, le nombre de pages restantes. Je trouve ça plutôt bien de voir le pourcentage d’avancement, pour les autres pas de souci, il suffit de retirer l’info par une simple pression sur le bas de l’écran.

Son stockage est de 16GO, ce qui permet d’avoir un max de livres, des milliers même. Vous pouvez aussi les supprimer pour ceux qui le souhaitent, notamment les extraits une fois qu’ils sont lus. D’ailleurs, le choix des livres est dingue, il se fait en se rendant sur la page AMAZON, en ligne. La tablette a le wifi donc aucun souci ! AMAZON propose même un abonnement au prix de 9.99 € par mois, avec une sélection de plus de 35 000 titres en français, appréciable pour les dévoreurs de livres.

L’application Kindle sur le téléphone est connectée à la liseuse. De ce fait, vous retrouvez toujours la page de votre lecture en cours, ainsi que les livres récemment téléchargés. Et l’avantage, c’est qu’avec la version smartphone, les titres sont visibles en couleurs. Perso, je fais mes achats via l’application exclusivement. Je suis plus à l’aise. En plus, elle a un côté ludique avec un petit encart qui nous dit le nombre de livres lus, le nombre de semaines d’affilée, les jours d’affilée aussi. De vraies infos sur nos lectures, notamment pour ceux qui souhaitent lire davantage.

Les – :

Dans les moins, je dirai qu’elle n’est pas évidente à utiliser au tout début. Pour tourner les pages, pas de souci, c’est très simple. Mais j’ai eu du mal à comprendre les raccourcis permettant d’effectuer des recherches de livres sur AMAZON par exemple. Ou encore le raccourci prévu pour régler la luminosité ou revenir à l’écran principal. En revanche, une fois maîtrisé, le geste devient rapidement naturel.

Elle glisse un petit peu en main. Et je trouve dommage de devoir acheter une housse en parallèle, j’aurais bien aimé qu’elle soit présente dans le kit. Ce n’est pas dramatique en soi, mais si sa matière adhérait davantage, ce serait pas mal.

Vous l’aurez compris, je suis conquise par la Kindle d’AMAZON 2022. Et si vous hésitez à vous l’offrir, je vous encourage à peser le pour et le contre, cela vous permettra de vous décider ou non. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes lectures !