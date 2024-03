Les jeux d’argent mobiles en France : l’ère du PC est-elle révolue ?

L’ordinateur le plus répandu dans le monde n’est plus un ordinateur au sens où nous l’entendons classiquement : depuis longtemps, c’est le smartphone qui domine le marché.

À cela, bien des raisons qui nous sont désormais évidentes à tous : le smartphone est pratique, ergonomique, léger, etc. D’accord. Mais cela signifie-t-il pour autant que le PC est désormais dépassé pour certaines pratiques, à commencer par celle des jeux d’argent ? Oui et non.

Examinons la question.

L’ergonomie : le maître-mot

Souvenons-nous un instant de nos anciens téléphones portables et songeons à l’apparition des premiers écrans tactiles, ainsi qu’à la disparition progressive des claviers (RIP Blackberry). Beaucoup ont été mal à l’aise avec cette évolution mais, désormais, nous lui sommes (presque) tous adaptés, et pour cause : les possibilités qui nous ont ainsi été offertes ont été très vastes.

L’écran tactile nous place quelque part entre l’ergonomie d’un PC et la projection futuriste de Minority Report : elle rend la prise en main beaucoup plus instinctive et diversifie largement, pour les développeurs, les possibilités qu’ils peuvent offrir aux utilisateurs.

Le smartphone a vu la multiplication d’un autre élément-clef de son succès : l’application, c’est-à-dire le fait de rendre un outil numérique le plus adapté possible au format portatif et tactile. Et avec les applications, ce sont bien entendu aussi les jeux qui ont connu une petite révolution.

Davantage d’acteurs

Conséquence de la démocratisation des smartphones : l’explosion du nombre de plates-formes disponibles, ainsi que des types de jeux. Qu’il suffise de parcourir au hasard celles proposées sur Google Play ou sur l’App Store pour s’en convaincre.

Cette jungle a redonné de la vigueur aux sites de tests de jeux et d’applis. Les plus grands sites consacrés au jeu vidéo ont ainsi rapidement intégré les jeux mobiles à leurs panels de tests en ligne. De même, lire les tests des machines et chercher la meilleure source d’information sur les casinos mobiles est devenu un automatisme dans la quête d’un nouveau site sur lequel jouer.

Des expériences de jeu différentes

Le smartphone a-t-il dépassé le PC ? Cette question, en fait, n’a pas de sens. Il est loin le temps où les joueurs PC et console regardaient avec condescendance les joueurs mobile. Désormais, la complémentarité de toutes ces expériences de jeu est une évidence pour tout un chacun.

Il n’en demeure pas moins vrai que le succès du jeu sur mobile est spectaculaire : il constitue désormais la moitié du secteur du jeu vidéo, toutes plates-formes confondues. Ses qualités ne remplacent pas celles des ordinateurs et des consoles : elles sont juste beaucoup plus adaptées à tous les moments du quotidien, car beaucoup plus flexibles.

Quel avenir pour les jeux d’argent mobiles ?

Il semble qu’il soit radieux. La mondialisation des communications et l’instantanéité qu’elle rend possible pour les paris ont multiplié les opportunités sur Internet offertes par les nouveaux casinos.

Le PC, bien sûr, est très loin d’en être vaincu pour autant. Il n’y a même pas de concurrence qui tienne entre lui et le smartphone : les deux sont tout simplement complémentaires. Alors oui, il est évident que bien des choses sont plus pratiques sur smartphone, à commencer par… les jeux développés pour smartphone.

De même, certaines activités qui peuvent se pratiquer aussi bien avec l’un qu’avec l’autre outil s’avèrent être particulièrement bien adaptées à l’ergonomie de nos téléphones portables : le jeu d’argent en ligne et les paris, faits de moments ponctuels et intenses, en sont l’archétype le plus flagrant. Ce n’est pas un hasard si les grandes entreprises liées à ces domaines axent massivement leur communication publicitaire sur les possibilités de leurs applications.