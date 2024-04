Petits cadeaux à coudre – Ed. Mango

Petits cadeaux à coudre est un ouvrage pratique, de Laure Guyet, paru aux éditions Mango, en mars 2024. Un livre spécial débutants, proposant 10 modèles pour faire plaisir et se faire plaisir. Des cadeaux faits main, sans y passer des heures et sans se ruiner !

Le livre commence par un sommaire simple, présentant deux grandes parties. Il y a tout ce qu’il faut savoir avant de commencer et par la suite, les modèles suggérés. Une introduction de l’autrice propose de retrouver ces chutes de tissu accumulées dans les placards, pour les recycler et effectuer quelques projets faciles à réaliser. Ils permettront de mixer les chutes, pour créer des modèles uniques et personnalisables. Pour le plaisir de coudre, d’offrir de petits projets simples à réaliser. Même pour les débutants et débutantes, le livre offre, bien évidemment les techniques de bases, à retrouver en première partie.

En effet, avant de commencer un projet, l’ouvrage offre une première partie assez importante, sur le matériel nécessaire, le lexique, l’enfilage de la machine, les réglages de la machine à coudre, les points de base… D’autres informations viennent compléter le livre avec les techniques de couture à la main, le tissu et les aiguilles, le droit-fil et le biais. Des pas à pas, de nombreuses photographies et des paragraphes complets offrent les informations nécessaires, pour tous les débutants et pouvoir commencer les modèles. Cette deuxième partie reste également bien décrite, pour réussir tous les projets suggérés. Le matériel et les techniques sont détaillés, pour pouvoir se reporter à la première partie si besoin. Les instructions de coupe, puis de montage restent bien décrites, entre pas à pas photographiés et schémas. Les gabarits des pochettes, housse de coussin, sac pochon, trousse et autres, sont à retrouver à la fin de l’ouvrage.

Petits cadeaux à coudre est un livre complet et pratique, des éditions Mango. Un ouvrage qui propose aux débutants et aguerris, de réaliser 10 projets. Pour faire plaisir et se faire plaisir, avec l’aide des chutes de tissu, sans y passer des heures et sans se ruiner !

