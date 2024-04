Solo Camping for two – Soleil Manga

Solo Camping for two est une nouvelle série, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Soleil, dans la collection Soleil Manga, en mars 2024. Un manga de Yudai Debata, qui présente une comédie romantique entremêlée d’un guide du campeur et de recettes en plein air.

Il s’appelle Gen Kinokura, il a 34 ans. Il adore le camping et plus particulièrement le camping en solitaire. Ce qu’il préfère le plus au monde, c’est de se retrouver seul en pleine nature. Il n’a pas besoin de voiture, il prend le train et finit généralement le trajet en bus. Il se sent bien quand il est seul… Arrivé au camping, il installe sa tente, après il prépare un feu. Il ramasse d’abord du bois, mais pas n’importe lequel ! En effet, l’homme évite les branches pourries ou humides. Cependant, le bois jeune peut servir parfois. Pour s’assurer qu’une branche soit suffisamment sèche, il la plie, pour vérifier si elle se rompt en deux morceaux. Ensuite, il trie les branches en fonction de leur diamètre. Il sait que les plus petites branches prennent feu facilement et prend ainsi soin de la mettre à part.

Le récit est plutôt surprenant, proposant de suivre Gen Kinokura, un homme solitaire, qui aime faire du camping seul, dans la nature. Une tranquillité qui va être bousculée par l’arrivée d’une jeune novice, une femme fracassante, qui n’a pas sa langue dans sa poche ! Entre comédie romantique, guide du campeur et recettes de plein air, le manga offre une histoire d’un nouveau genre, plutôt plaisant et original. Les deux personnages sont rapidement attachants, malgré leurs différences. En effet, Gen et Shizuku, forment un duo improbable et insolite, offrant son lot d’étincelles, de quiproquos et de situations amusantes. Chacun prend sur soi, pour accepter l’autre, ou le repousser, mais la cuisine semble rapprocher les deux êtres… La nature, le grand air et les étoiles dans le ciel peuvent aussi unir les deux êtres. Le dessin est plaisant, très travaillé par moments, offrant de belles cases à découvrir.

Solo Camping for two est un premier tome d’une nouvelle série, de la collection Soelil Manga, des éditions Soleil. Un manga original, qui entremêle subtilement comédie romantique, guide du campeur et recettes de plein air, entre aventure, humour et grand air.

