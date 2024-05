Plongez dans un monde musical captivant avec “Mes Premiers Airs de Compositrices”, le livre innovant édité chez Grund, illustré par l’exceptionnelle Séverine Cordier. Ce n’est pas seulement un livre pour les tout-petits, c’est une expérience sensorielle extraordinaire, une rencontre magique entre la musique et l’illustration, rendue possible par six puces sonores interactives à activer !

Dès la première page, l’aventure commence. Imaginez-vous, un enfant curieux feuilletant les pages de ce livre, découvrant des univers visuels riches et vibrants, mais surtout, cherchant fébrilement ces petits boutons cachés qui promettent de révéler des trésors musicaux. Chaque pression sur une puce déclenche une mélodie enchanteresse, une expérience qui éveille les sens et stimule l’imagination.

Mais ce livre est une passerelle vers l’histoire méconnue de la musique classique, une invitation à découvrir les femmes extraordinaires qui ont défié les conventions et laissé un héritage musical indélébile. Connaissez-vous Hildegarde de Bingen, la mystique médiévale dont les compositions transcendent le temps ? Ou peut-être Marianne de Martines, la compositrice autrichienne dont le talent brillait à la cour de Vienne ?

Des compositrices méconnues qui méritent pourtant d’être connues

Fanny Mendelssohn, Augusta Holmès, Cécile Chaminade, Ethel Smyth : ces noms résonnent dans les pages de “Mes Premiers Airs de Compositrices”. Du Moyen Âge au début du 20e siècle, ces femmes exceptionnelles ont repoussé les limites de la musique et ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire. Pourtant, trop souvent, leur génie est resté dans l’ombre, relégué au silence de l’oubli.

C’est là que ce livre entre en jeu. Grâce à ses puces sonores, il offre une redécouverte captivante de leurs plus grandes œuvres. Chaque note jouée évoque l’histoire et la passion de ces compositrices visionnaires, offrant aux enfants une introduction ludique à leur musique inspirante. Enfin, elles reçoivent la reconnaissance qu’elles méritent, permettant à leur génie de briller à nouveau, vivant à travers les petites mains qui activent les puces sonores.

Alors, embarquez pour un voyage musical fascinant, où les mélodies rencontrent l’histoire et où les petites mains deviennent les chefs d’orchestre de leur propre aventure sonore. “Mes Premiers Airs de Compositrices” : un livre qui célèbre la diversité et l’excellence musicale, dès le plus jeune âge !

