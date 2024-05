Ça commence par un œuf – Ed. Glénat jeunesse

Ça commence par un œuf est un documentaire jeunesse, de Mary Auld et Anna Terreros- Martin, paru aux éditions Glénat jeunesse, en avril 2024. Un livre qui invite à découvrir une histoire vraie, racontée pour un petit être, alors qu’une deuxième narration vient apporter des informations complémentaires.

Un petit œuf est présenté, il possède une couleur crème et des taches grises et marron. L’oiseau qui l’a pondu est une sterne arctique. Son tacheté semble difficile à repérer, dans le nid tapissé d’herbes sèches et de brindilles. La maman s’assoit sur l’œuf, pour le garder au chaud, sur le sol rocailleux. Parfois papa vient prendre le relais, il couve également. Les parents attendent un peu plus de 20 jours ainsi… Ils l’attendent, lui, le narrateur de cette histoire. Il est à l’intérieur de l’œuf et il grandit. C’est dans l’œuf qu’il commence sa vie… De minuscule embryon, il va devenir oisillon, jusqu’à ce qu’il n’est plus de place, dans la coquille. Il va enfin pouvoir sortir !

Les jeunes lecteurs sont invités à découvrir les sternes arctiques, pour découvrir l’aventure d’une vie, et l’incroyable voyage d’un petit oiseau. C’est avec un œuf, que commence l’aventure, un oisillon va naître grandir, apprendre, voler et voyager. Le récit est intéressant, entre histoire et documentaire. Il y a deux narrations à suivre facilement. L’histoire vraie invite les enfants à voir plus grand et à comprendre le monde qui les entoure. L’histoire est touchante, comme bien détaillée et documentée. Une grande carte est à déployer, à la fin de l’ouvrage, pour découvrir une mappemonde et le voyage incroyable de ces oiseaux. Le dessin est fin, il se veut réaliser et doux à la fois.

Ça commence par un œuf est un documentaire original et très complet, des éditions Glénat jeunesse. Un livre qui oscille entre histoire contée et documentaire, présentant l’histoire vraie d’un oisillon, sterne arctique, qui va bientôt éclore et découvrir le monde…

Lien Amazon