Erwann – Roulements Résilients – Éditions Jungle

La compétition sportive internationale débute ! Erwann est prêt à tout déchirer, soutenu par Megan, son amie Canadienne et évidemment sa mère. Malgré tout, la pression du moment est plus forte que jamais. Et, lorsque les sponsors y ajoutent leur grain de sel, la situation devient incontrôlable.

Quatrième tome (et dernier ??) de cette BD Jeunesse consacrée au skateboard : compétition, adolescence, et milieu professionnel ne font peut-être pas bon ménage !

À retrouver aux Éditions Jungle depuis le 04 avril 24 . (+8)

Le décor :

Une figure aérienne…

Erwann s’envole sur son skate pour reproduire le « best trick du jour » ! Un succès pour cette demi-finale, qu’il remporte haut la main dans sa catégorie. Megan en fait de même, et les deux amis sont sélectionnés.

Dans les vestiaires, après avoir reçu de belles félicitations, ce sont les sponsors qui débarquent. Le milieu sportif, a un certain niveau, comprend aussi sa partie commerciale. Ce n’est pas ce qui enchante le plus Erwann, qui avait émis quelques souhaits auprès de ces sponsors. Et qui se retrouve avec une paire de s​neakers, pas très adaptés pour le skate.

Mais les sponsors ont le mot qu’il faut pour clôturer son mécontentement. Ils ont déjà payé largement sa mère et lui pour leur marque… Soit remarqué et à ses pieds.

Déçu, mais forcé de faire de la publicité, il chausse donc ses nouvelles paires de sneakers. Mais en pleine compétition, n’est-il pas dangereux de « rider » avec un nouvel élément qui pourrait changer la donne ?

Pendant ce temps, la jeune Canadienne remporte le tournoi en finissant seconde sur le podium. Et la mère d’Erwann exprime sa fierté en lui rappelant qu’il est en train de vivre le rêve de feu, son frère.

C’est au tour d’Erwann de passer pour cette finale de street. Déjà, il a quelques difficultés à effectuer ses figures, et l’assistance remarque qu’à plusieurs reprises, il s’arrête pour contrôler ces sneakers.

Et, c’est au moment d’effectuer un grind, que la catastrophe se produit ….

Le point sur la BD :

Un quatrième tome, où Cédric Mayen abordent de nombreux thèmes, semblant annoncer la fin de cette série basée sur le skateboard ! Erwann doit composer avec le stress de la compétition, auquel s’ajoutent tous les « problèmes » satellites : Le souvenir de son frère décédé, à qui il doit rendre hommage, dans ses actions. La situation de sa mère et l’argent dont elle a besoin, qui pousse Erwann à ne pas faillir dans la compétition, mais aussi à accepter d’être sponsorisé. La peur de décevoir et/ou de ne pas être à la hauteur. Tout ce qui peut faire perdre confiance à un adolescent sportif.

Dans le même esprit, l’auteur exprime toute sa gratitude au service de soins où il a lui aussi atterri après un accident de skate. Une référence qui a son importance dans la façon de vivre une défaite, une guérison, et un stress post-traumatique.

Ces sujets importants sont adoucis par le trait de Yann Cozic. Juste assez simple et rond, mais très expressif. Et la colorisation de Reiko, qui suit la série, publiée aux Éditions Jungle, avec des tons pastel depuis le début.

La conclusion :

Un final tout en douceur et en espoir pour ce quatrième tome d’Erwann aux Éditions Jungle. Soit on repart sur un tout autre sujet, pour continuer et grandir avec ce jeune garçon devenu un jeune homme, et continuer l’aventure. Soit, les auteurs ont décidé de terminer sur ces roulements résilients ! Quoi qu’ils choisissent de faire, on aura passé un moment en compagnie de ces personnages de toute nationalité, et on apprécie cet « hommage » rendu au skateboard bien sûr. Mais aussi, au personnel hospitalier et au centre de rééducation et de ces « mangroves » ! Joli clin d’œil, responsable et plein de « good vibes » pour les pré-ados accro à cette série !