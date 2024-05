Nyota et les surveillants des étoiles – Tome 1 – Supernova – Éditions Jungle

Partagez





Les surveillants des étoiles doivent être diplômés pour pouvoir prétendre au pilotage de leur propre vaisseau. Nyota, un jeune apprenti, est sur le point de savoir s’il peut devenir un gradé, lorsqu’il perçoit un signal de détresse provenant d’une planète, dont les habitants sont en difficulté !!!

Premier tome d’une série jeunesse scifi, orientée sur l’apprentissage des secrets de l’univers, en suivant les aventures de Nyota !!

À retrouver depuis le 2 mai 24 aux Éditions Jungle. (dés 8 ans)

Le décor :

Poste de surveillance des étoiles, au milieu de l’univers…

C’est l’heure de la remise des diplômes de surveillants ! Nyota et ses camarades ne peuvent contenir leur excitation à l’idée d’avoir obtenu leur passage à ce titre. Tout le monde s’affaire dans les couloirs de la station, jusqu’à la salle de présentation.

Le jeune Nyota, genre humain, est tellement sûr de lui sur ce coup-là. Il s’auto persuade qu’il entendra son nom dès les premiers cités pour ce diplôme ! Il apporte avec son voisin, genre E.T., de sa future capacité à piloter un vaisseau…

Mais, déjà, la professeure fait un rappel à l’ordre, afin d’obtenir le silence dans la salle. L’énumération commence, et la liste de noms ne commence pas par celui de Nyota, à son grand désespoir.

Pire encore. Son nom n’est carrément pas cité. Il est recalé…

Pendant que tous les autres élèves partent vers le hangar où ils vont commencer leur vol, Nyota est consigné à la station. Il va exprimer sa déception, à son ami du centre de communication, qui n’en revient pas de cet échec. Aussi, il laisse le jeune apprenti seul quelques minutes, afin d’aller plaider sa cause auprès des supérieurs.

C’est pendant son absence que Nyota reçoit un appel à l’aide des habitants d’une planète éloignée. Comme tout le monde a déserté la station, après la remise des diplômes, il ne reste qu’un robot de ménage et son vaisseau de nettoyage. Nyota décide de « l’emprunter » afin d’aller à la rescousse de ces habitants.

Bonne ou mauvaise idée ??….

Le point sur la BD :

Pierre Joly scénarise une aventure spatiale et ludique, située dans un futur lointain où les humains côtoient les extra-terrestres. Ce début de série jeunesse, publiée aux Éditions Jungle, nous propose une mise en bouche qui passe rapidement d’une présentation rapide du personnage principal, Nyota, au vif du sujet spatial !! Les scènes d’action sont omniprésentes. On tombe vite dans le bain, ce jeune apprenti souhaite appliquer ce qu’il apprend, malgré sa défaite aux examens. « Agir coûte que coûte » telle est la devise de son école, mais surtout avec intelligence et humilité.

De bonnes intentions …

… à inculquer aux jeunes lecteurs, qui apprécieront les dossiers scientifiques finaux : des jeux, des informations sur les secrets de l’espace rencontrés dans ce premier tome, et même une interview de notre jeune protagoniste principal ! Original, et audacieusement illustré par la dessinatrice de la série Enola. J’ai nommé Lucile Thibaudier, qui, anime fabuleusement de ses aquarelles, tout cet univers spatial ! Des couleurs à la fois douces et lumineuses. Et des personnages dont le trait est d’une finesse exquise !

Conclusion :

Une série pour les amateurs de SF, mais aussi d’espaces et de données scientifiques, parsemés de façon ludique dans ce premier tome de Nyota et les surveillants des étoiles. Un sujet qu’on voit trop peu passer en BD jeunesse, combinant un attachement au personnage principal grâce à son caractère déterminé et juste. Et l’exploration d’espaces inconnus et des concepts spatiaux ! Sans compter cette amitié avec ce robot de ménage drôle et trop mignon !

Un premier album publié aux Éditions Jungle, pour déchaîner les passions spatiales et l’attrait à l’infiniment grand !!!