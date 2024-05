Je couds à la machine – Mes premiers pas en couture avec 10 modèles est un livre d’apprentissage, pour débuter la couture, à partir de 8 ans. Un guide complet et facile à suivre, de Laure Guyet, paru aux éditions Mango jeunesse, en avril 2024.

Le livre à rabats, débute avec un mot de l’autrice, qui explique qu’elle aimerait, à travers cet ouvrage, transmettre sa passion pour la couture. Un sommaire, par la suite, présente les parties essentielles de l’ouvrage, pour mieux s’y retrouver. Ainsi, un cahier technique vient, tout d’abord, présenter le matériel, les mots complexes, la machine à coudre, les réglages et les patrons. Il s’agit de bien tout assimiler, pour la suite de l’aventure ! La deuxième partie propose de s’entraîner, à faire le point droit, le point zigzag, à réaliser un angle, une courbe, ou encore à refermer une couture, à la main. Avant de retrouver les modèles, de la troisième partie, des conseils, astuces et autres informations sont à retrouver.

Le livre est très complet, et adapté aux enfants, qui souhaitent débuter la couture. Le guide apprend à utiliser une machine à coudre, s’essayer, avant de réaliser un premier ouvrage. Les explications sont claires, précises, très souvent accompagnées de photographies. En effet, il y a beaucoup de pas à pas photographiés, ainsi que des clichés pour mieux découvrir la machine à coudre, les points à réaliser… Les patrons, la découpe, fait aussi partie de l’apprentissage, dans ce livre complet, qui propose de QR code, pour voir 5 vidéos et comprendre les points de base en couture. Les modèles sont progressifs, permettant aux enfants d’y aller à leur rythme et selon leur envie.

Je couds à la machine – Mes premiers pas en couture est un guide complet et adapté aux enfants, à partir de 8 ans, paru aux éditions Mango jeunesse. Un livre qui propose de faire ses premiers pas en couture, avec 10 modèles progressifs et tendance, pour bien débuter.