Guerres & Dragons – La bataille d’Angleterre

La bataille d’Angleterre est le premier tome de la série Guerres é Dragons, qui mêle batailles historiques et fantastique. Une bande dessinée de Nicolas Jarry, David Courtois et Vax, parue aux éditions Soleil, en avril 2024, qui offre un récit complet captivant et plutôt réussi.

Près des hangars à avion, un jeune homme cherche le lieutenant de Kent. Un pilote lui répond que s’il veut lui causer, il faudra attendre qu’il se pose sur le plancher des vaches ! En effet, l’homme est en train de donner une leçon de chasse à son fils, dans les airs. Au même moment, deux avions volent au ras des hangars… Dans les deux avions, le père félicite le fils, avant de lui demander de faire un virage sur l’ale droite, pour enchaîner avec une manœuvre de désengagement. Le fils pense qu’il faudra qu’ils s’éloignent des hangars… Mais le père n’est pas d’accord et explique qu’ils ne choisissent jamais le moment où ça tourne mal ! Il lui rappelle que sous le feu ennemi, ils n’ont que trois secondes de survie. Alors qu’ils continuent leur entrainement et cabrioles aériennes, ils arrivent en face d’un gigantesque dragon blanc.

Le récit est étonnant, mais réussi, mêlant bataille historique et fantastique, à travers des dragons liés à des hommes ou femmes. Des créatures incroyables, que l’on retrouvera des deux côtés, et qui tentent de faire basculer l’histoire. C’est une famille et plus précisément une jeune fille et son petit frère, qui sont à suivre ici. Alors que Londres va bientôt être attaquée par les Allemands, la mère décide de faire partir en Amérique ses deux jeunes enfants. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu… La bande dessinée offre à découvrir une jeune fille qui va devoir affronter ses peurs, pour sauver son frère et plus encore. Recueillis par le gardien d’un phare, autrefois lié à un dragon, elle va tenter d’apprendre à ses côtés. Le récit est rythmé, intrigant, avec une narration qui permet de mieux comprendre la jeune héroïne, des combats épiques et le suspense travaillé.

La bataille d’Angleterre est le premier tome de la série Guerres & Dragons, des éditions Soleil. Un album surprenant, plein d’action et intrigant, plutôt bien mené, qui présente des combats épiques, une guerre singulière, des liens forts, des vies qui basculent, ainsi qu’un graphisme saisissant.