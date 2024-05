La pluie s’est arrêtée juste à temps pour que la fête soit réussie. Les stars étaient nombreuses à fouler le tapis rouge et à monter les célèbres marches du Palais pour l’ouverture du 77e Festival de Cannes. Avant que n’arrivent le jury de Greta Gerwig, Meryl Streep et toute l’équipe du dernier film de Quentin Dupieux “Le deuxième acte”, se sont succédés de nombreux réalisateurs, actrices et acteurs : Emmanuelle Beart, co-presidente du jury de la Caméra D’or, Xavier Dolan, président d’un Certain Regard, Virginie Ledoyen, Valérie Donzelli, Alexandra Lamy, Camille Chamoux, Émilie Dequenne, Jane Fonda, Sergi Lopez mais aussi Jack Lang, ancien ministre de la culture, le célèbre photographe Raymond Depardon….

Greta Gerwig et son jury (notamment Omar Sy, Eva Green, Lily Gladstone, Nadine Labaki) paraissaient ravis d’être là. La réalisatrice de Barbie a même eu droit à une petite surprise qui a ravi le public du grand théâtre Lumière. Zaho de Sagazan est apparue soudainement dans la salle, chantant le célèbre “Modern Love” de David Bowie, sur lequel Frances Ha, l’héroïne du film éponyme de la réalisatrice américaine dansait. Un moment magique comme seul le Festival de Cannes peut en procurer !

On n’a pas peu de risques de se tromper si on affirme que les festivaliers et les fans massés au bas des marches étaient là pour Meryl Streep. L’actrice américaine n’était pas venue à Cannes depuis 35 ans. Avant qu’elle ne reçoive une Palme d’or d’honneur des mains de Juliette Binoche, très émue, le public a vu défiler sur l’écran des extraits des nombreux chefs d’œuvre dans lesquels elle a joué : “Kramer contre Kramer”, La maîtresse du lieutenant français”, “Sur la route de Madison”, “Out of Africa”, “The Hours”. C’est à se demander pourquoi elle n’a pas été honorée plus tôt à Cannes ! C’est désormais chose faite. À son arrivée sur scène, elle a été ovationnée pendant de longues minutes. Son discours était empreint d’émotion et d’humour, à son image et à l’image de ses films. Demain, de nombreux chanceux la verront et l’entendront lors d’un rendez-vous dans la salle Debussy où elle reviendra sur les temps forts de sa carrière.

Camille Cottin, maîtresse de cérémonie s’en est tirée haut la main. Avant de présenter chaque membre du jury, elle a prononcé un discours plein d’humour rappelant le planning si particulier du festivalier cannois où on voit des films à 8h du matin et on se balade en tenue de soirée dans la journée. Ce sera ainsi pendant douze jours !

La soirée s’est achevée par la projection du dernier film de Quentin Dupieux, “Le deuxième acte”, quelques mois seulement après la sortie de “Daali”. Une mise en abyme sur le cinéma servi par un formidable casting (Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et le génial Raphaël Quenard). Dupieux leur a écrit des dialogues savoureux et, comme à son habitude, il nous surprend et nous amène là où on ne l’attend pas. Le film ne va pas concourir pour la Palme d’Or mais il a eu le mérite de nous faire passer un très bon moment et de nous faire rire. Une belle façon de débuter ce 77e Festival de Cannes !