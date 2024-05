Days of confidence, deux rituels beautés à essayer

Laissez-vous emporter par une routine de soins exceptionnelle avec les produits haut de gamme de la marque Days of Confidence. Chaque produit est conçu pour transformer votre peau tout en vous offrant une expérience sensorielle unique. Préparez-vous à être ébloui par la magie de ces rituels de beauté, conçus pour vous donner une peau d’apparence saine, lumineuse et rayonnante de confiance.

RITUEL POUR LE VISAGE

Je vous propose un rituel complet pour votre visage avec les produits Days of Confidence.

Nettoyant Purifiant – 100ml – 34 €

Commencez votre rituel de beauté avec le Nettoyant Purifiant de Days of Confidence. Ce nettoyant onctueux, 100% naturel et certifié bio, est votre allié pour une peau parfaitement assainie et douce. Grâce à ses extraits floraux et à l’argile kaolin, il élimine en douceur les impuretés et la pollution, laissant votre peau avec un aspect repulpé et éclatant. Offrez-vous une sensation de fraîcheur et de pureté à chaque utilisation, et préparez votre peau pour recevoir les bienfaits de votre routine de soin quotidienne.

Pour utiliser ce nettoyant de manière optimale, massez-le sur une peau sèche et évitez le contact direct avec les yeux. Lorsque vous ajoutez de l’eau, il produit une micro-mousse qui nettoie votre peau en profondeur. Rincez abondamment à l’eau froide et séchez en tapotant pour obtenir une peau repulpée et prête à accueillir les bienfaits de votre sérum dynamisant. Intégrez ce nettoyant à votre routine quotidienne matin et soir pour une peau nette et éclatante en permanence.

Sérum Visage Dynamisant – 30ml – 59 €

Ensuite, vous pouvez donc utiliser le sérum dynamisant pour un teint éclatant et une peau revitalisée. Ce sérum fluide, 100% naturel et certifié bio, est formulé avec de l’acide hyaluronique antioxydant et des algues tonifiantes pour maximiser l’hydratation et revitaliser les peaux matures, déshydratées et stressées. Sa texture gel légère pénètre rapidement dans la peau, la repulpant et lissant les ridules pour un teint uniforme et lumineux.

Pour intégrer ce sérum à votre routine de soin, appliquez-le sur votre visage et massez délicatement pendant quelques secondes. Utilisez-le matin et soir pour des résultats optimaux. Évitez néanmoins le contour des yeux pour une application en toute sécurité. Offrez à votre peau le soin dynamisant dont elle a besoin pour rayonner de santé et de jeunesse.

Huile Apaisante Visage – 25ml – 45 €

Après on complète notre rituel de beauté avec l’Huile Apaisante Visage. Cette huile précieuse, 100% naturelle et certifiée bio, mélange cinq huiles biologiques précieuses pressées à froid : kukui, myrtille, grenade, macadamia et jojoba. Ces huiles sont soigneusement sélectionnées pour leur versatilité et leur complémentarité, offrant à votre peau une hydratation profonde et durable.

Grâce à sa formule optimisant le renouvellement cellulaire, cette huile apporte à votre peau élasticité et souplesse, tout en accélérant le processus relipidant pour une peau repulpée et revitalisée. Vous serez séduite par sa texture légère et non grasse, qui pénètre rapidement dans la peau sans laisser de film gras, pour une sensation de confort immédiat.

Pour l’utiliser, déposez deux à quatre gouttes sur le bout de vos doigts, puis étalez-les uniformément sur votre visage matin et soir. Vous pouvez également l’appliquer sur votre cou et votre décolleté pour une hydratation complète.

Crème Visage Éclat du Teint – 50ml – 51 €

On termine ensuite notre rituel de beauté avec la Crème Visage Éclat du Teint . Cette crème anti-âge, 100% naturelle et certifiée bio, est spécialement formulée pour infuser votre peau de ses puissants actifs botaniques. Avec son texture riche mais non grasse, elle pénètre rapidement pour nourrir intensément votre peau et lui redonner souplesse et éclat.

Vous ferez alors l’expérience d’une peau visiblement raffermie et revitalisée grâce à des ingrédients tels que l’extrait de rose blanche, le beurre de mangue et l’huile d’avocat pressée à froid. Cette crème est votre alliée pour une peau lumineuse, éclatante et pleine de vitalité.

Appliquez une noisette de cette crème le matin sur l’ensemble du visage et du cou, en massant délicatement. Et voila, vous êtes toute belle !

RITUEL POUR LE CORPS

Maintenant qu’on a sublimer notre joli petit minois avec tous ces produits, on peut maintenant passer au corps voire même à l’intérieur de notre corps !

Complexe Radiance – 60 gélules – À partir de 39 €

Pour préserver la jeunesse de votre peau de l’intérieur, optez pour le Complexe Radiance de Days of Confidence. Ce complément booster de collagène agit directement à la source des principales causes impliquées dans le ternissement de votre teint. Grâce à une double action essentielle, il prévient le stress oxydatif responsable de l’apparition des rides et redonne de la souplesse à votre peau, stimulant ainsi la synthèse du collagène.

Pour une utilisation optimale, prenez 2 gélules par jour le matin avec un verre d’eau. Ce programme de 30 jours vous permettra de retrouver un teint éclatant et une peau visiblement plus jeune. Offrez à votre peau le soutien dont elle a besoin pour rester éclatante et rayonnante de santé avec le Complexe Radiance de Days of Confidence.

Savon Apaisant – 100g – 16 €

Complétez votre rituel de beauté avec le Savon Apaisant. Ce savon doux saponifié à froid pour visage et corps est 100% naturel et certifié bio. Spécialement formulé pour les peaux sensibles, il offre une expérience sensorielle exceptionnelle grâce à sa mousse fine, légère et onctueuse, et son parfum naturel qui éveille les sens. Avec sa douce odeur, il vous transporte vers la mer.

Ce savon apaisant devient votre allié pour régénérer et hydrater votre peau, tout en exfoliant en douceur.

. Avec des ingrédients actifs tels que le macérat de calendule, les algues brunes, le bleuet, le gros sel marin et la spiruline, il nettoie votre peau en profondeur tout en respectant son équilibre naturel.

Pour l’utiliser, utilisez-le au quotidien pour nettoyer votre visage et votre corps. Rincez à l’eau et évitez le contact avec les yeux.

Crème Mains Hydratante – 75ml – 22 €

Offrez à vos mains le soin qu’elles méritent avec la Crème Mains Hydratante . Cette crème riche et nourrissante spécialement formulée hydrate et protège vos mains au quotidien. Avec sa texture onctueuse et non grasse, elle pénètre rapidement dans la peau, laissant vos mains douces, lisses et délicatement parfumées.

Enrichie en ingrédients naturels tels que l’huile d’amande douce, le beurre de karité et la vitamine E, cette crème nourrit intensément la peau, la laissant hydratée et souple toute la journée. Son parfum délicat et frais vous transporte dans un jardin fleuri à chaque application, pour une expérience sensorielle agréable et relaxante.

Pour l’utiliser, appliquez une petite quantité de crème sur vos mains propres et sèches, puis massez doucement jusqu’à absorption complète. Utilisez-la aussi souvent que nécessaire pour maintenir l’hydratation de vos mains.

Vous l’aurez compris, avec les produits de la marque Days of Confidence, chaque rituel de beauté devient une expérience sensorielle unique. Offrez-vous le luxe d’une peau radieuse et éclatante avec des produits haut de gamme, formulés avec des ingrédients naturels et certifiés bio. Prenez soin de votre peau avec des rituels de beauté qui vous raviront à chaque utilisation ! En tout cas, ils sont adoptés chez moi !

