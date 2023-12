MOB – Des produits high-techs funs

MOB est une marque française qui depuis 2014, s’applique à rendre les produits high-techs plus funs et plus créatifs. Mobility On Board, MOB dessine et distribue donc des produits technologiques du quotidien, qui viennent égayer les journées et donner le sourire.

MOB est une marque française, née de l’idée d’embellir les journées, marquées par les produits high-techs souvent gris, ou noirs. Ainsi, des enceintes, des réveils, des batteries et des veilleuses, entre autres, sont à retrouver. Des formes design, rondes et funs, des couleurs peps, ou pastel, pour apporter une dynamique, font de ces produits high-techs de beaux objets.

Pour Noël, et pour les personnes toujours connectées, France Net Infos propose de découvrir et d’offrir un câble Astro. Il s’agit d’un accessoire essentiel, pour charger tous ses appareils, même avec des ports différents. En effet, l’accessoire est compact et léger, parfait à transporter, pour pouvoir, toujours, charger ses appareils. Lorsque le câble est branché une constellation apparaît, qui représente le signe du zodiaque choisi. Ainsi, il y a, bien évidemment, douze modèles proposés, représentant les signes du zodiaque.

L’accessoire présente cinq connecteurs, et se voit donc compatible avec tous les appareils, smartphones, tablettes, casques sans fil, et plus encore ! Le câble reste pratique à utiliser au quotidien, et vient ainsi l’égayer et l’illuminer. L’accessoire complet propose aussi d’en finir avec les fils emmêlés, et les prises différentes, à retrouver à chaque fois.

MOB est une marque française qui s’applique à mettre du fun, des couleurs et des lumières dans notre quotidien high-tech. Des produits travaillés, entre design, qualité et créativité, pour rendre chaque journée plus sympa, simple, facile…

