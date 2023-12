Les Editions Hugo Poche – Hugo Publishing continue de nous enchanter en republiant de grands classiques de la littérature française. Ainsi, le 8 novembre est sortie en librairie, Le lys dans la vallée d’Honoré de Balzac. Le lys dans la vallée, est un roman paru en volume en 1836. Il s’agit du deuxième livre de Scènes de la vie de campagne, qui s’inscrit dans la grande fresque intitulée La Comédie humaine.

HISTOIRE

Tout au long du récit, Félix de Vandenesse, le narrateur, s’adresse sous la forme d’une longue lettre à Natalie comtesse de Manerville, son amante du moment.

Il relate son histoire d’amour intense et platonique avec la comtesse Henriette de Mortsauf. Félix raconte son enfance malheureuse et son coup de foudre avec Henriette. Après de longues années de relation chaste, Félix rencontre une aristocrate anglaise, Lady Dudley. Elle lui fait découvrir les joies de l’amour charnel. Henriette apprend cette liaison et se met à dépérir…

Elle était, comme vous le savez déjà, sans rien savoir encore, le lys de cette vallée où elle croissait pour le ciel, en la remplissant du parfum de ses vertus.

AVIS

L’écriture est magnifique et riche, mais les descriptions de l’amour platonique qui occupent plus du tiers du roman peuvent par moment peser. Ceci dit, la trame de l’histoire sous forme de lettre écrite à Natalie, avec la description de l’enfance de Félix, la panoplie de personnages tel le Comte de Mortsauf, les rouages de la société de l’époque de la Restauration, et cette conclusion fort judicieuse, tous ces éléments font de ce roman une belle histoire, puissante et enrichissante. De plus, la belle écriture de Balzac nous transporte, avec une description des paysages de la Touraine vraiment savoureuse. Si vous êtes amateur d’histoire d’amour, c’est le roman idéal pour aborder Balzac.

