Premium Craft Spirits – Une sélection exclusive de spiritueux

Premium Craft Spirits est un outil révolutionnaire, un label de qualité, qui regroupe, avec l’aide des Grandes Distilleries Peureux Massenez et leurs partenaires, plus de 70 marques de spiritueux issues d’une soixantaine de maisons. Un large répertoire, qui permet de faire une belle sélection de spiritueux, pour les fêtes de fin d’année.

Pour ces fêtes de fin d’année, Premium Craft Spirits présente une belle sélection de rhums, single malts, Gins… Des spiritueux de différentes marques, sélectionnés pour leur travail, leur goût, leur saveur, leur terroir, leur force, leur couleur… Ainsi, il est difficile de faire un choix, mais France Net Infos s’est penché, avec modération, sur le très vieux rhum agricole XO de Saint James.

La bouteille de 70cl, se présente dans un joli coffret, en partie ouvert sur le devant et côté, pour laisser apparaitre le flacon. La bouteille a de l’allure, rectangulaire, avec les arêtes tronquées, et un haut col. Le logo de la marque est incrusté dans le flacon, le rendant unique et authentique. Ce dernier restant transparent, permettant de voir la belle couleur doré foncé du rhum agricole. Une belle robe ambrée, qui semble chaleureuse et caramélisée.

Le vieux rhum Saint James XO, pure canne et vieilli dans les chais, est un spiritueux complexe et sensuel. Il présente des nuances de sucre brun, d’herbes alpines, de noisettes et de scotch. Le rhum est distillé à partir de jus de canne à sucre fermenté, faisant le bonheur des collectionneurs. Un grand classique incomparable, pour ce rhum hors d’âge, primé d’une médaille d’argent au concours général agricole de Paris 2020. Il a reçu, également la même année, une médaille d’or, au WRA. Il plaît pour ces nuances boisées et sa force aromatique unique.

