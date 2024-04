Luminiscence : L’éclatante révélation de l’Église Saint-Eustache

Partagez





Luminiscence dévoile l’histoire de l’Église Saint-Eustache à travers un spectacle visuel et musical captivant. Des prouesses architecturales à l’acoustique exceptionnelle, chaque aspect de ce monument emblématique est mis en lumière dans un show immersif inédit.

Après avoir séduit près de 100 000 spectateurs à Bordeaux, Luminiscence brille désormais à l’Église Saint-Eustache. Vivez une expérience unique mêlant parcours théâtral, mapping vidéo, musique spatialisée et jeux de lumière dans ce joyau parisien. Explorez les secrets de Saint-Eustache à travers un spectacle captivant, révélant chaque détail architectural. Cette fusion de technologie et d’art magnifie le patrimoine français, plongeant les visiteurs dans une immersion sensorielle inoubliable.

Un spectacle révolutionnaire pour une expérience nocturne unique

Dans le quartier historique des Halles, tous les regards convergent vers l’Église Saint-Eustache. Son grand orgue, ses œuvres d’art, rien n’échappe à la lumière de Luminiscence, un spectacle immersif 360° inédit mariant vidéo mapping et son 3D. Avec plus de 160 000 visiteurs conquis, son succès est irréfutable, récoltant une note éblouissante de 4,8/5 !

Un voyage au cœur du patrimoine français

Luminiscence éclaire la richesse du patrimoine architectural français à travers des spectacles son et lumière à 360 degrés. Cette fusion de technologies révèle les secrets des monuments historiques avec une touche de magie, offrant un spectacle monumental.

L’Église Saint-Eustache sous les feux de la rampe

Après son triomphe à la Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Luminiscence illumine désormais l’Église Saint-Eustache. Art et technologie se conjuguent pour magnifier ce joyau gothique, plongeant les visiteurs dans une expérience sensorielle inoubliable.

Art et technologie au service du patrimoine

Grâce à une modélisation 3D précise, chaque détail architectural est capturé, tandis que des projecteurs de pointe épousent la structure de l’église avec un mapping vidéo millimétré. Le son 3D spatialisé crée un ballet harmonieux, sublimant le lieu pour une expérience multisensorielle saisissante.

Choisissez votre soirée

Optez pour une soirée Live avec Chœur et Orchestre, ou laissez-vous emporter par une soirée Électro Orchestrale. Quelle que soit votre préférence, une expérience unique vous attend après un parcours immersif captivant.

Réservez vos places dès aujourd’hui pour une expérience inoubliable au cœur de la légende de Paris.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Spectacle jusqu’au 25 juin 2024

Eglise Saint Eustache -2 Imp. Saint-Eustache, 75001 Paris (Entrée Coté rue du jour, 75001, Paris)

Durée : Environ 55 minutes (théâtre immersif + spectacle assis sous la nef).

Tarif : À partir de 49,00€

Réserver