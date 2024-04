Dans la tête des bébés – Ed. Mango

Dans la tête des bébés est un ouvrage de Florence Millot, paru aux éditions Mango, en mars 2024. Un guide pratique, qui propose de répondre aux questions les plus fréquentes des jeunes parents, sur le développement de leur bébé, de la naissance aux prémices du langage.

C’est avec un sommaire très complet, que débute l’ouvrage. Un avant-propos invite à imaginer pénétrer l’esprit de bébé, entendre ses pensées et ressentir ses émotions. Comprendre les besoins de ces êtres si précieux, pour mieux les accompagner, les premiers mois de leur vie semble parfois très difficile. Ainsi, le livre veut aborder des sujets sur l’attachement, la perception du monde sensoriel, l’émergence du langage et la construction de l’identité. Mais avant de comprendre bébé, il faut aussi savoir comment se passe la vie in utero. En effet, avant de naître bébé ressent son corps, suce son pouce, saisit ses pieds, réagit à des caresses…

Le livre vient répondre à pas mal de questions de jeunes parents soucieux du bien-être de leur bébé. Plus encore, il vient en aide à ceux qui se trouvent confronter à quelques difficultés, lorsque bébé pleure, ne fait pas encore ses nuits… Très complet, ce guide pratique et complet, accompagne les parents dans le développement des enfants, dans les premiers mois. Il propose de mieux comprendre les tout-petits, pour mieux répondre à leurs besoins physiologiques ou émotionnels. Ainsi, de l’accouchement jusqu’au 18ème mois, les parents vont en apprendre beaucoup sur les bébés, pour mieux, les accompagner et les comprendre. Des nombreuses questions trouvent réponse, des informations sont données sur des objets, des jeux, des sensations, des gestes… Les conseils, les conseils, les petits plus, restent pratiques et bienveillants, offrant toutes les clés, pour les jeunes, et vivre sereinement les premiers mois de bébé.

Dans la tête des bébés est un guide pratique et complet, des éditions Mango. Un ouvrage qui vient répondre aux questions des jeunes parents, suggérant de mieux comprendre les tout-petits, afin de mieux répondre à leurs besoins et ainsi leur bien-être.

