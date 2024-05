Partagez





“Mosaic” par David Jarre membre éminent du cercle restreint de talents singuliers et imprévisibles, nous offre une expérience captivante qui défie toute logique et laisse le spectateur à la fois bluffé et émerveillé. Son tout dernier spectacle est une fusion envoûtante de magie, de mentalisme et d’illusion, où les frontières entre le réel et l’imaginaire s’estompent.

Mosaic, le premier one-man-show de cet artiste franco-britannique, est bien plus qu’un simple spectacle de magie. C’est un voyage dans un univers fascinant où l’impossible devient possible. Jarre, avec son charisme scénique et son habileté magistrale, crée une atmosphère intime et saisissante où chaque illusion semble devenir une réalité à part entière. Sa maîtrise du mentalisme est particulièrement impressionnante, semblant lire dans les pensées de son public et prédire des choix aléatoires avec une précision déconcertante.

Un Parcours Époustouflant

David Jarre n’est pas un nouveau venu sur la scène de la magie. Avec une carrière de 20 ans, il a ébloui des publics du monde entier, y compris des personnalités aussi prestigieuses que la famille royale britannique. Ses apparitions régulières à la télévision française, notamment dans des émissions comme “Vivement Dimanche” et “C à Vous”, ont élargi sa renommée. De plus, il a enchanté des célébrités telles que Roger Federer, Madonna, Sting, Elton John, Adèle et Lady Gaga lors d’événements privés.

Des Dates à Retenir

Pour ceux qui souhaitent vivre cette expérience unique, les premières dates de Mosaic ont été annoncées :

Bordeaux – 12 juin 2024 au Théâtre Trianon

Toulouse – le 19 juin 2024 à La Comédie

Paris – le 1er décembre 2024 à Le Trianon

Pour ceux qui ne peuvent pas assister à ces premières représentations ; ne vous inquiétez pas ! D’autres dates pour le spectacle Mosaic seront annoncées prochainement, offrant ainsi à chacun la possibilité de plonger dans cet univers captivant et mystérieux créé par David Jarre.

