Chasseuse de fantômes – Éditions Jungle

La punition de Chelsea pour avoir désobéi une fois de plus, et de seconder son père en tant que Chasseuse de fantômes !!! Pas facile quand on est une ado de la Nouvelle-Orléans, et qu’on essaye de maintenir son « statut social » auprès des gens populaires de l’école !!! Encore moins quand on s’aperçoit qu’on est la seule à voir des phénomènes paranormaux sans artifices !!!

Un one shot jeunesse où le surnaturel se mêle au secret d’une histoire de famille au temps de l’esclavage et des plantations de coton.

À découvrir le 2 mai 24 aux Éditions Jungle. (+12)

Le décor :

Un living-room, le matin… Dernier jour des cours…

Chelsea est en exploration dans son placard, et se hâte de trouver la tenue adéquate pour la journée. Ses amies/s viennent la chercher directement en voiture devant chez elle. Il faut dire que depuis que les gens les plus populaires du lycée l’ont remarqué, avec son vieux sac à dos « vintage » (Emmaüs), elle sait enfin ce qu’est l’amitié ! Enfin, elle essaye de maintenir la balance, potes/familles. Entre sa mère divorcée, qui ne peut pas lui prêter 20 dollars, pour l’escapade du soir. Son père, qui possède sa propre entreprise de services d’éliminations de fantômes. Et, ses nouveaux amies/s dont les voitures coûtent aussi chères que sa propre maison !!

Mais déjà des coups de klaxon se font entendre devant la porte ! L’adolescente se précipite, car aujourd’hui pour le dernier jour de cours, ils finiront la journée au fast-food. Mais il y a aura une autre surprise : le beau Justin, « sublime dieu du basket », propose d’aller fouiner au cimetière pour se faire peur !!! Sans en dire un mot aux parents bien entendu.

Le soir venu, c’est le rassemblement avec les lampes de poche dans cet endroit plutôt lugubre. Et, lorsque Chelsea, à la traîne, fait malencontreusement tomber son téléphone, il lui semble ressentir une présence étrange. Juste deux secondes, le temps de rejoindre les autres, et de constater qu’ils ne sont pas seuls dans le cimetière : la police est là aussi !!

Arrêtée pour violation de propriété et consommation d’alcool, la sanction parentale tombe : Chelsea devra passer son été à seconder son père dans son entreprise de Chasseurs de fantômes !!!

Le point sur la BD :

« Ghost Roast », alias Chasseuse de fantômes, nous vient tout droit des states, grâce aux Éditions Jungle. Les deux sœurs, Shawnelle et Shawnee Gibbs, proposent leur récit surnaturel, doublé d’une romance fantastique. En y insérant une petite part de l’histoire de l’esclavage grâce au cœur de leur récit se situant à la Nouvelle-Orléans. Leur protagoniste principale n’est pas qu’une adolescente drôle essayant de maintenir un lien amical avec les « populaires » du campus. C’est aussi, cette sensibilité du lien familial, amical, et la transmission des origines, à travers ce côté surnaturel !! Comme le dit l’illustratrice, Emily Cannon, c’est « pour ne pas oublier les fantômes qui nous sont chers ».

Les deux autrices ayant travaillé pour des studios d’animation, entre autres, elles s’associent à Emily Cannon, de l’École de design de Rhode Island, et graduées en arts visuels. Son trait est doux et plutôt poétique, très féminin dans les couleurs : des pastels violet, rose, vert… Du comics like, avec une touche personnelle très délicate.

La conclusion :

Un one shot fantastique intéressant avec un mix de thèmes légers et forts !! Chasseuse de fantômes aux Éditions Jungle, amuse par la candeur et l’authenticité de sa protagoniste principale. De son entourage immédiat et social. Tout en relatant des faits historiques datant de l’époque coloniale, avec cette romance « ectoplasmique » particulièrement douce et poétique.

Un retour dans le passé pour se révéler et comprendre les origines sans les oublier !