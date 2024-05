L’amour est dans le thé – Tome 3 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Le plan de Chako est plus que tombé à l’eau pour sauver la plantation. Mais Isshin n’a pas dit son dernier mot. En plus d’élaborer un plan salvateur, il saisit une opportunité qui lui colle aux baskets depuis son adolescence. Une opportunité qui déplaît fortement à Chako !

L’amour est dans le thé, ce n’est pas encore pour cette fois, et les faux amants vont devoir faire leur preuve dans une nouvelle situation rocambolesque !

Une douceur de romantisme et de fun, où l’avenir se dessine doucement.

À retrouver aux Éditions Glénat Manga le 15 mai 2024. (+12)

Le décor :

La plantation…

La candide Futaba s’étonne du manque d’appétit de Chako. La jeune femme est en plein questionnement, et en légère déprime depuis que son dernier projet est tombé à l’eau. Trop confiante, elle s’est faite rouler dans la farine et se sent encore plus responsable de la perte financière générée. Malgré tout, elle doit faire bonne figure devant Isshin qui arrive au milieu de leurs échanges à table.

Elle propose à Futaba de préparer des cookies, et la petite fille propose de se délasser dans un bon bain après la confection !!

L’heure du coucher venue, Chako, qui a bien du mal à trouver le sommeil, rencontre l’impassible Isshin dans la cuisine. Elle se confond en excuses, et fond littéralement en larmes, en tombant, littéralement aussi, dans ses bras. Comme à l’habitude et malgré son explosion de pardon, Isshin reste silencieux. Mais, au moment où elle veut se relever, quelque chose de nouveau se produit.

Isshin la garde près de lui, en resserrant son étreinte !!! Et finit par la rassurer de mots doux !!!

Elle comprend vite qu’il a trouvé une solution à leur problème et, dès le lendemain, il organise une réunion.

Le but du nouveau « premier » projet, c’est d’organiser quand même la journée prévue par les « victimes » directes de l’arnaque. Ces mariés qui n’ont rien pu faire dans la plantation. Il souhaite également distribuer gratuitement les cadeaux confectionnés par Chako.

Mais, dans un second temps, il garde pour lui le second projet qui va probablement perturber toute la « famille » et le devenir de la plantation…

Shojo. Joseï. On ne sait plus comment qualifier ce manga, aux Éditions Glénat Manga, tant il explose de romantisme et de sensualité ! Les planches sont d’une douceur incroyable, mettant en avant la mélancolie et le rapprochement des personnages.

Après avoir abattu les cartes de l’ex-fiancé collant de la protagoniste principale. De la petite Futaba. Et des innombrables difficultés de la plantation à remonter ses finances. En passant par cette « fausse » romance obligée, Umebachi Yamanaka pose un joker qui n’est pas sans emmener encore plus de « piquant » à la situation !!!

Un mensonge en amenant un autre, la situation devient plus que complexe entre les personnages. Pourtant, dans ce troisième tome de L’amour est dans le thé, on observe un « déridage » croissant, avec une situation devenant carrément voluptueuse !!!

Le personnage de Futaba ramène toujours autant de bonne humeur et de péripéties, et la nouvelle du nouveau projet ne va pas sans bousculer l’avenir de toute la petite « famille » !!!

L’amour est dans le thé – Tome 03

