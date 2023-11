Une comédie romantique feel-good, tendre et toute kawaï pour ce joseï drôle.

À découvrir depuis le 22 octobre 23 aux Éditions Glénat Manga.(+14)

Le décor :

Une salle de sport…

Chako, 28 ans, professeure de sport en salle, n’en peut plus des réflexions des hommes à longueur de journée. Et encore moins, celles de son fiancé. Enfin, à présent, c’est de l’histoire ancienne, il est passé de fiancé à ex-fiancé en quatre années seulement. Le problème, c’est que celui-ci a du mal à intégrer le fait que leur histoire est finie.

La jeune femme est à la fois fatiguée nerveusement, et fortement irritée par son comportement envahissant. Il la stalke perpétuellement. Aussi, elle décide de « s’échapper » de sa vie pour disparaître. Elle quitte son boulot, son appartement, pour retourner dans la maison de campagne de, feus, ses parents.

Là, elle sait que son frère pourra la réconforter, et qu’elle pourra aider à la plantation de thé.

Mais, en arrivant sur les lieux, la quiétude attendue est loin d’être ce qu’elle imaginait. Non seulement son frère, Yabuki, est comme qui dirait, absent. Une gamine de quelques années patauge dans le lavabo plein de mousse, à la recherche d’une blatte à écraser. Et, pour couronner le tout, un étranger l’accueille froidement, en pensant qu’elle est une groupie de Yabuki !!!!

Le tableau est misérable : son grand frère a embauché un ami, le type arrogant du nom d’Isshin. Celui-ci vit dans la maison et s’occupe de toute l’intendance, même de cette petite Futaba, nièce de Chako !!!! C’est le pompon ! Elle n’est plus vraiment chez elle !!!!

Et, le pire, c’est lorsque son ex-fiancé débarque, un bouquet à la main, et, que, désespérée, elle se jette dans les bras de ce goujat, et fait croire à tout le monde qu’ils sont mariés !!!

Un quiproquo entraînant d’autres quiproquos …. Mais pas encore de l’amour dans le thé !!!!

Le point sur le manga :

La petite douceur de l’hiver chez Glénat Manga !! L’amour est dans le thé infuse de bonheur et nous fait rire tendrement. Ce joseï prend vite des airs de vaudeville, auquel Umebachi Yamanaka s’amuse à rajouter du feu sur les braises avec un triangle amoureux naissant. Une gamine qu’il faut protéger du mensonge, obligeant les deux « fake » tourtereaux à jouer un jeu qui ne leur convient vraiment pas. Une autre, jalouse, essayant de faire sauter le « faux » couple. Un frère qui pousse à abuser et consommer la relation pour ne pas perdre son employé fétiche… Bref, on se balance de situations farfelues, passant du grotesque à la légèreté. De la spontanéité à l’audace.

Le tout dans une tendresse et une affectivité débordante, avec en fond des soupçons culturels, sociaux et historiques sur la maîtrise de la fabrication du thé. Le mangaka se documente pour son scénario et ses planches, avec de grand-maître théier, tel que : la famille Onishi, et d’autres cultivateurs pour parfaire à la réalité de son histoire. (traduction par Julie Debelhoir)

La conclusion :

Une comédie sentimentale, chez Glénat Manga, trimballant des stéréotypes culturels japonais bien ancrés. Mais qui ne tombe pas dans la banalité. Avec son sujet traditionnel, sur la consommation de thé et sa fabrication, le mangaka impose un côté incontournable à son œuvre. C’est rafraîchissant, drôle, un brin drama. Mais ça se déguste doucement. L’amour est dans le thé, beaucoup plus que dans ce qui lie les personnages !!!! Hâte de savoir comment les protagonistes vont se sortir de tous ces mensonges !!!!