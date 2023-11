Ponts du Monde – Marc Majewski

Parmi nos récents coups de cœur aux Éditions Saltimbanque, il y a le livre jeunesse de Marc Majewski intitulé « Ponts du Monde ». Les enfants vont d’abord être surpris par l’originalité de sa thématique, puis ils se laisseront porter par la découverte de nombreux ponts qui rassemblent la nature et l’humain.

« Pont du Monde » est un livre qui fait voyager. L’auteur et illustrateur Marc Majewski réussit à nous emmener au cœur de lieux plus fantastiques les uns que les autres, à la découverte des ponts les plus incroyables du monde. La représentation qu’il fait de chaque pont est superbe. Les paysages qui les entourent semblent raconter une histoire. La narration, bien que concise, donne les informations essentielles à retenir pour chaque pont. Il mélange l’art à l’apprentissage, une vraie prouesse. Les enfants, sans même s’en rendre compte, vont parfaire leur culture.

Pour vous offrir le livre « Ponts du Monde », rendez-vous ICI.

Ils vont notamment découvrir les ponts les plus hauts, tels que le Viaduc de Millau en France. Mais également les ponts les plus bas, les plus courts, les plus longs, les droits, les plus sinueux, les plus atypiques. Il y a ceux qui se démarquent, c’est notamment le cas du Pont du Golden Gate aux États-Unis. Puis les ponts quasi invisibles, les ponts solides, des ponts qui marquent l’histoire, qui racontent des histoires. Soit, un livre des plus riches qui pousse à observer le monde, à s’émerveiller.

Nous avions envie de saluer son talent d’illustrateur, porteur de messages, notamment cette importance de se réunir, de profiter ensemble. Et c’est exactement ce que l’on observe sur la couverture du livre avec ces gens qui s’affairent et prouvent à quel point les ponts rassemblent. Les ponts sont incroyables, les paysages nous donnent l’impression de vivre sous nos yeux. On ressent son amour pour la nature et sa curiosité pour la ville ; les couleurs sont chaudes, tout est superbe.

Avec « Ponts du Monde », l’auteur va éveiller la curiosité des enfants qui prendront plaisir à détailler ce qu’ils observent. Il va également leur permettre de parfaire leur culture. Quelle riche idée !