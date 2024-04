Rendez-vous aux Jardins 2024 du 31 mai au 2 juin

Partagez





Les Rendez-vous aux Jardins reviennent du 31 mai au 2 juin 2024. Profitez d’une escapade sensorielle à travers plus de 2 200 parcs et jardins, publics et privés, disséminés à travers toute la France. Pour cette 21e édition, découvrez ces pépites de nature avec des visites guidées, des expositions, des ateliers et des rencontres sur un thème très sensoriel “Les 5 sens au jardin”.

Une Balade au Royaume de la Nature

Porté par le Ministère de la Culture, cet événement annuel célèbre la splendeur des parcs et jardins au printemps, offrant une opportunité unique d’explorer des trésors botaniques souvent méconnus. Plus de 2 200 sites, dont près de 500 ouvrent exceptionnellement leurs portes, invitent les curieux de tous âges à découvrir leurs secrets. Au total, plus de 4 000 animations gratuites ou à prix réduit sont au rendez-vous.

Les 5 Sens en Éveil

Sous le thème captivant “Les 5 sens au jardin”, cette édition met en lumière la richesse sensorielle des espaces verts. Des parfums enivrants aux murmures des feuilles caressées par le vent, chaque jardin révèle une symphonie sensorielle unique, captivant l’esprit et éveillant les sens.

Évadez-vous dans la Nature

Du 31 mai au 2 juin 2024, partez à la découverte des plus beaux parcs et jardins de France, certains habituellement inaccessibles au public. Profitez d’une pléthore d’activités ludiques et éducatives, telles que des ateliers, des lectures de contes et des démonstrations de savoir-faire, en compagnie de propriétaires passionnés et de jardiniers expérimentés.

Une Fête pour les Sens

Laissez-vous guider à travers des visites guidées, des échanges avec des experts et des promenades musicales lors de ce week-end dédié à la célébration de la nature cultivée. Les Rendez-vous aux Jardins s’efforcent de mettre en valeur la richesse et la diversité des parcs et jardins, tout en sensibilisant à leur préservation.

Une Initiative Européenne

Au-delà des frontières, près de vingt pays européens participent à cette initiative, soulignant ainsi l’importance universelle de la préservation de la nature cultivée.

Les Incontournables à Paris et en Île-de-France

Ce sont 160 jardins dont 17 Jardins remarquables, jardins familiaux et parcs qui ont annoncé leur participation avec plus de 300 animations programmées dans l’Île-de-France

Découvrez une sélection d’événements incontournables gratuits pour la plupart, mais attention, les places sont limitées. Pensez à réserver à l’avance pour certains événements !

