A Nice, l’exposition Nice is Paradise se poursuit jusqu’au 30 mai au Deck Hôtel

Il reste encore quelques jours pour découvrir l’exposition photo “Nice is Paradise” au Deck Hôtel. En effet, jusqu’au 30 mai, le talentueux photographe niçois Dylan Tomasoni expose, pour la première fois, une douzaine de ses plus beaux clichés sur les murs de l’établissement niçois 4*, situé, dans le Carré d’Or, à quelques pas de la Promenade des Anglais.

Né à Nice il y a tout juste trente ans, Dylan Tomasoni se passionne pour la photographie depuis sa plus tendre enfance. Photographe et responsable communication digitale de l’Agence AZ Nice, il est aussi un influenceur suivi par plus de 40 000 personnes sur Instagram avec son compte @Niceisparadise. Avec cette première exposition, il a souhaité montrer différents aspects de la vie niçoise à travers des inconnus rencontrés sur la promenade des Anglais. « J’ai toujours été passionné par la street photography. C’est un style qui flirte avec l’intimité des gens tout en gardant une distance, pour immortaliser un moment sans pose ni acting. Le but est de raconter la vie et ses moments précieux, des moments sans filtre loin des codes des réseaux sociaux ! » a expliqué Dylan Tomasoni. Muni de son appareil photo – qui ne le quitte jamais – Dylan a sillonné Nice pour photographier ces hommes et ces femmes de tous les âges, attachants voire inattendus avec, en toile de fond, la célèbre Promenade des Anglais. Après la street photography, Dylan Tomasoni aimerait s’orienter vers la photo animalière et partir sillonner le monde à la recherche des plus beaux portraits.

Exposition photo : “Nice is Paradise” par Dylan Tomasoni, jusqu’au 30 Mai 2024, The Deck Hôtel**** by Happy Culture, 2 Rue Maccarani, 06000 Nice. Entrée libre.