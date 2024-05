Peins avec de l’eau et découvre Paris !

Préparez-vous à plonger dans un tourbillon de magie et de couleurs avec le tout nouveau livre de la collection Pinceau Magique aux éditions Gründ. Cette fois on se retrouve à Paris ! Illustré par la talentueuse Marine Fleury, ce livre d’activité promet d’émerveiller les enfants (et même les grands enfants) avec ses pages qui s’animent sous l’effet de l’eau.

Oui, vous avez bien lu : un simple coup de pinceau imbibé d’eau suffit pour voir apparaître les scènes emblématiques de Paris. En avant pour une aventure colorée à travers la Ville Lumière !

Peindre sans taches et sans limites

Fini les mains couvertes de peinture et les vêtements tachés ! Avec “Pinceau Magique : Paris”, vos enfants peuvent peindre à l’infini sans risquer de salir quoi que ce soit. Comment ça marche ? Remplissez le pinceau magique avec de l’eau et laissez la magie opérer. En quelques coups de pinceau, admirez la tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame de Paris, l’Opéra Garnier, Montmartre et une pittoresque place parisienne où les locaux sirotent leur café. Puis, il suffit de laisser simplement les pages sécher et votre enfant pourra recommencer encore et encore !

Mais ce n’est pas tout ! Ce livre malin est aussi un outil d’apprentissage bilingue. Chaque scène est accompagnée des consignes en français et en anglais, permettant aux enfants d’élargir leur vocabulaire tout en s’amusant. Une manière ludique de découvrir Paris et de se familiariser avec une deuxième langue. Vos petits explorateurs deviendront de vrais Parisiens polyglottes en un rien de temps !

Alors, prêts à embarquer pour un voyage magique à travers Paris ?

À partir de 3 ans, “Pinceau Magique : Paris” est le cadeau parfait pour stimuler l’imagination et la créativité des enfants. Les illustrations vives et détaillées de Marine Fleury captiveront leur attention, tandis que le concept magique de la peinture à l’eau les tiendra occupés pendant des heures. Et pour les parents, c’est l’assurance d’un moment de tranquillité bien mérité (en plus, si vous êtes malin vous pouvez même le donner durant les longs trajets de voiture pour occuper votre enfant qui s’amusera comme un petit fou)!

Ce livre va transformer les séances de coloriage en moments enchantés et inoubliables. À vos pinceaux, prêts, peignez !

Disponible sur Amazon ICI >>