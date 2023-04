Le monde de l’édition pour enfants est en perpétuelle innovation, et voici une nouveauté qui promet de ravir les petits artistes en herbe dans la collection Pinceau magique : “Peins avec de l’eau, et regarde les animaux pirates apparaître en couleurs !”.

Ce livre original paru aux éditions Gründ invite les enfants à explorer le monde fascinant des animaux pirates, tout en s’amusant à peindre à l’eau sans risque de tacher leurs vêtements. Une petite révolution !

Le concept est simple mais ingénieux : le livre contient un carnet de 6 décors différents à peindre à l’eau à l’aide d’un pinceau fourni. Une fois le pinceau rempli d’eau, l’enfant n’a qu’à le passer sur les pages du carnet pour voir apparaître, comme par magie, des animaux pirates hauts en couleur.

Mais ce n’est pas tout ! Une fois les illustrations terminées, il suffit d’attendre un moment pour que les décors disparaissent à nouveau, laissant place à une nouvelle page blanche prête à être redécouverte. Ce système astucieux permet aux enfants de s’adonner à leur passion pour l’art et la peinture à l’eau sans limites. Le concept est juste génial !

Quand il n’y a plus de pirates, on recommence !

L’aspect réutilisable de ce livre en fait un outil d’apprentissage ludique et écologique. Les enfants peuvent s’exercer à la peinture autant de fois qu’ils le souhaitent, et les parents n’ont pas à se soucier des dégâts causés par des taches d’encre ou de peinture. Adieu angoisse de la peinture plein les murs, bonjour la peinture propre !

Ce livre innovant “Peins avec de l’eau et découvre les animaux pirates !” est bien plus qu’un simple album pour enfants. Il stimule l’imagination des plus petits, les encourage à développer leur créativité tout en s’amusant et en découvrant le monde des animaux pirates. Il offre une alternative écologique et pratique à la peinture traditionnelle, et garantit des heures de divertissement pour les enfants et la tranquillité d’esprit pour les parents. Un véritable coup de cœur pour les amateurs d’art et d’aventures en herbe !

