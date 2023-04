Il n’est pas rare que les enfants aient besoin d’un moment rien qu’à eux durant lequel ils chantent, se détendent, rêvent également. Et c’est justement là qu’intervient Toniebox, cette raconteuse d’histoires qui les invite à se laisser porter par de belles histoires audio. En partie grâce aux Tonies, ces figurines adorables qu’il suffit de poser sur le socle de la Toniebox pour écouter leurs aventures.

La Toniebox chuchote à l’oreille des enfants

Histoires du soir, chants, comptines, séances de relaxation ou encore personnages Disney, voilà qui résume bien la Toniebox, la raconteuse d’histoires destinées aux enfants à partir de l’âge de 3 ans. Accompagnée de ses Tonies, ces petites mascottes sous forme de héros, les enfants vont goûter au plaisir d’écouter leurs histoires préférées à la maison. Ils vont également se laisser porter par la découverte en écoutant les aventures d’un Tonie qu’ils ne connaîtraient pas encore. Et ils sont nombreux !

Toniebox – Le concept, on vous dit tout !

La Toniebox va rapidement s’imposer comme le compagnon idéal des plus petits à tel point qu’ils auront envie de l’emmener partout avec eux. Et c’est exactement ce que permet sa forme, son poids et sa taille raisonnable, qui va leur permettre de la porter, la bouger, la déplacer à leur guise. Et profiter ainsi de douces mélodies dans leurs oreilles, de la chambre au salon.

Car oui, la Toniebox est avant tout une raconteuse d’histoires qui permettra aux enfants de profiter de nombreuses heures d’écoute. Comment ? Un jeu d’enfant ! Il suffit de poser un Tonie au centre de la Toniebox et de se laisser porter par l’histoire racontée. Pour changer de chapitre, ils n’auront qu’à tapoter sur les côtés. Par le simple fait d’incliner la boîte, ils pourront soit avancer, soit retourner en arrière. Et pour ajouter du volume, ils n’auront qu’à pincer la petite ou grande oreille.

La Toniebox a entièrement été pensé pour eux et leurs petites mains. Du coup, elle se devait d’être robuste, et c’est bien le cas, grâce à son enveloppe antichoc qui ne craint pas (trop) les chutes. Important également, sa batterie permet 7 heures d’écoute, au-delà elle prévient l’enfant qu’elle doit être chargée. Ils n’auront pas besoin du Wi-Fi pour écouter leurs histoires préférées, pas de mauvaises ondes donc dans les oreilles. Elle est bien sûr sécurisée, de façon à ce que les contenus soient gérés par un adulte, grâce notamment à l’accès par application. Enfin, elle se déconnecte toute seule au bout de 10 minutes d’activités, parfait donc pour un enfant qui se serait endormi bercé par l’une de ces histoires.

Un Tonie créatif présent dans le pack

Chaque Toniebox possède un Tonie créatif grâce auquel les enfants pourront écouter environ 90 minutes de diffusion personnalisée grâce à l’application gratuite mytonies. Et ce n’est pas tout ! Pour les plus pressés qui ne se seraient pas encore emparé d’un Tonie, le concept propose un accès avec plus de 10 h d’audio offerts. On retrouve notamment des contenus Gulli avec La légende de Spark et Ricky Zoom, des histoires Millimages et même des contes pour apprendre l’anglais, belle idée !

Les Tonies – Les stars du concept

Les Tonies vont devenir de vrais compagnons de jeu. Les enfants vont passer des heures à découvrir différents contenus : des classiques de la littérature enfantine, d’autres plus modernes, des comptines, des chansons, des aventures de super-héros, des contenus ludo-éducatifs et bien sûr de nombreuses histoires de leurs héros Disney préférés. Il y a Mulan, Vaiana, la Reine des neiges, Ariel, Raiponce, Aladdin, la belle et la bête, Cendrillon, le Livre de la jungle, la Princesse et la grenouille et Bambi.

Force est de constater que la Toniebox ne cesse d’agrandir sa collection de Tonies pour satisfaire un maximum d’enfants. Ils retrouveront ainsi les héros de leurs dessins-animés préférés : La Pat’Patrouille forcément, Miraculous, Didou, Peppa Pig, Molang, Simon, etc. Les Éditions Didier Jeunesse répondent aussi présent avec des contenus plus pédagogiques, à savoir « Monsieur Mozart » ou encore « Écoute et devine les instruments ». L’école des loisirs également avec le Tonie « Florilège d’émotions ». Pour les enfants qui auraient besoin d’avoir un moment de calme avant la sieste, il y a aussi les Tonies « Sons de la nature » et « Bruit Blanc ». Sans oublier plusieurs Tonies autour de comptines « pour faire la fête », « en anglais », « pour s’endormir », « pour voyager » et « pour apprendre ».

Nos Tonies coup de cœur du moment

Et parmi les collections de Tonies proposées, il y en a deux qui nous ont beaucoup plu. Il s’agit de « Les copains du dodo » et « Ma pause zen ».

« Les copains du dodo »

« Les copains du dodo » invitent les enfants à se relaxer durant la sieste par exemple. Idéal donc pour ceux qui auraient du mal à s’endormir paisiblement. Ils auront le choix entre 3 Tonies : Doudou Lapinou, Doudou Nounours et Doudou Mouton. « Doudou Lapinou » contient 14 musiques classiques, 90 minutes d’écoute. « Doudou Nounours » propose une histoire apaisante accompagnée de chansons enfantines. Quant au « Doudou Mouton », il diffuse environ 140 minutes de berceuses et bruits de la nature. Soit, un Tonie propice à la relaxation.

« Ma pause zen »

Et en parlant de relaxation, nous avons été agréablement surpris de voir que Toniebox possède une collection sur le thème du yoga. « Ma pause zen » propose aux enfants de découvrir l’histoire de Sergio et de participer à 4 cours de yoga spécialement pensés pour eux. Soit, environ 215 minutes d’écoute durant lesquelles ils seront guidés, notamment autour des postures et autres pensées positives. Le Tonie « Séances Méditatives de Max Larelax » plonge les enfants au cœur de la nature, grâce aux bruits notamment. En suivant le paresseux Max Larelax, ils vont se retrouver au cœur de la jungle, en excursion dans la savane.

