Les veilleurs – Ed. Delcourt

Les veilleurs est un récit complet de Yann Dégruel, paru aux éditions Delcourt, fin mars 2023. Un roman graphique touchant, dans lequel l’auteur présente sa rencontre bouleversante de personnes atteintes de troubles du spectre autisme, dans une maison type TSA.

La nuit est tombée. Lola appelle Yann. Elle s’inquiète car il a trente minutes de retard et espère qu’il va bien. A Paillette sur Gleyzolle, il y a de la lumière, dans la maison de Yann. L’homme s’est endormi devant la télévision, avec son chat, sur les genoux. Son portable, sur une table basse, vibre. C’est toujours Lola qui tente de le joindre et qui s’agace. Yann finit par se réveiller, en sursaut. Il répond enfin au téléphone, affirmant qu’il arrive. Il part en trombe. Yann, au bout de sa troisième nuit, arrive déjà en retard à son travail de veilleur de nuit. Sur le chemin, il croise un cervidé, sur la route et se gare un peu trop proche d’un autre véhicule. Dans un bâtiment, il est accueilli par Tempo, un chien. Il demande où est sa maîtresse, avant de trouver un mot à son attention.

Le récit est touchant, présentant de manière découpée, le nouveau job de Yann, veilleur dans une maison de type TSA. Son travail d’auteur ne permet pas de vivre correctement, alors il devient veilleur, dans cette association et cette maison pour personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Une description plutôt plaisante, qui permet de comprendre et d’apprendre, sans jugement. C’est très humaniste et simple, permettant vraiment de mieux suivre cette nouvelle aventure, pour l’auteur. Un album délicat, qui propose de changer de regard sur les handicapés, à travers ce récit et cette rencontre incroyable, qui va bouleverser la vie de l’auteur. La bande dessinée est touchante, émouvante, et aussi amusante et tendre. Le dessin est assez simple, plutôt rond et plaisant, jouant parfois avec les couleurs.

