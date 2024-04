Stratégie anti-bestioles à la maison – Ed. Rustica

Stragégie anti-bestiole à la maison est un ouvrage de Chloé Metahri, paru aux éditions Rustica, en mars 2024. Un guide pratique qui propose de se débarrasser des bestioles, rongeurs, fourmis, araignées, mites et autres insectes, de façon économique et écologique !

Après une présentation de l’autrice, et de son blog, un sommaire vient présenter les différentes parties du livre. Ainsi, une introduction présente ces petites bestioles, que l’on retrouve à la maison et qui nous font horreur ! Pour ne pas paniquer, passer une nuit paisible, ne pas angoisser, l’ouvrage propose quelques idées, pour faire fuir, et même anticiper l’arrivée de certains nuisibles. Aussi, il existe différents modes d’action, entre les méthodes préventives, la boîte à outils indispensable, les agissements et les réactions. Les bestioles, en général, aiment notre maison comme terrain de jeux et s’amusent à cache-cache ! Tous les foyers sont touchés, personne n’est épargné…

Ainsi, le livre propose de découvrir ces nuisibles, au fur et à mesure. Il invite à mieux les comprendre, les cerner, pour mieux agir, en préventif, ou par la suite. La saison propice à leur apparition, leur nuisance, leur résistance sont à relever. Pour chaque petite bestiole deux doubles pages détaillent leur type, leur lutte, leurs lieux de prédilection, et surtout les éléments qui les feront fuir ! Le livre est intéressant, proposant aussi des solutions économiques et écologiques. Il n’y a pas de difficultés particulières, ni pesticides et très peu de dépenses. Le guide offre des conseils et astuces, pour prévenir aussi, et entretenir son logement, afin d’éviter de curieuses et angoissantes rencontres !

Stratégie anti-bestioles à la maison est un guide pratique, des éditions Rustica. Un livre intéressant qui propose de se débarrasser de petits nuisibles, afin d’agir préventivement ou de les gérer efficacement, avec l’aide de pièges naturels, huiles essentielles, sprays, recettes simples…

