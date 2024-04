Trois cailloux – Ed. L’école des loisirs

Trois cailloux est un album jeunesse original et tendre, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru en mars 2024. Un ouvrage d’Olivier Tallec qui présente les voyages de trois cailloux, trois amis, chassés par les forces de la nature…

Tout là-haut, au sommet de la montagne vivent trois cailloux. Les trois pierres ont toujours été là, à frissonner, dès que le vent souffle. Chaque matin, les trois cailloux admirent les cimes des montagnes et comptent les moutons dans la vallée. Ils regardent également les plantes aromatiques pousser tranquillement. Au sommet de la montagne, les trois compagnons vivent une belle vie de cailloux. Ils savent que s’ils aperçoivent le grand choucas, c’est qu’il va pleuvoir ! Et ce matin-là, l’oiseau a fendu le ciel en criant. Très vite le paysage a disparu laissant place à de sombres nuages…

Le récit présente trois cailloux, qui ont toujours vécu au sommet de la montagne. Bien heureux, ils vont, malgré eux, déménager ! Les voilà un peu plus bas, toujours sur la montagne, avec les mêmes rituels, mais à l’abri du vent. Ils sont presque comme là-haut, et cela leur convient très bien. Mais, malheureusement rien ne va durer… Ainsi de suite, les trois petites pierres vont se faire déloger, voyager, malgré elles, pour vivre plein de situations différentes et s’adapter à chaque fois. L’album vient aborder le thème de la migration, le déménagement, le changement de situation, à travers ce voyage original et surprenant. L’ambiance reste douce, pleine de tendresse et de surprise, pour les trois cailloux, curieux et attachants personnages. La nature et son cycle est également à retrouver dans ce récit intrigant et plaisant, pour les jeunes lecteurs. Le dessin reste doux, avec un trait fluide et expressif.

Trois cailloux est un album jeunesse surprenant et plaisant, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Une histoire touchante, sur le voyage, la migration, le retour à la nature, le cycle de la nature, l’amitié et les habitudes qui rassurent.

