Le royaume sans nom – Acte II

Le royaume sans nom, trilogie des éditions Glénat se poursuit avec cet Acte II, paru en mars 2024. Une bande dessinée d’Herik Hanna et Redec, qui présente un projet original, entre tragédie shakespearienne, fable animalière, conte politique sanglant, teinté d’une pointe d’humour.

Une barque, avec deux personnages, s’approche de la falaise, d’où domine le palais du roi lion. En bas de ces falaises, un gouffre se trouve bien gardé. Un raton laveur se faufile sans être entendu. Alors qu’il s’apprête à frapper une garde, il entend d’autres personnes arrivées en chantant. Bientôt, la garde est rejointe par deux compagnons avec jarre à la main, en train de chanter. Dans la joie et la bonne humeur, ils lèvent les yeux, vers le ciel et aperçoivent l’intrus. Mais ils n’ont pas le temps de réfléchir, qu’une ancre vient frapper l’un d’entre eux et qu’une rame finit par les assommer tous ! Un ours semble satisfait de son approche discrète. Après quelques paroles, les deux intrus enferment les soldats dans un placard avant de partir vers les geôles. Le raton laveur rappelle qu’il faut attendre le signal, qu’ils ne pourront pas louper.

Le récit débute avec une évasion bien orchestrée, une tentative d’assassinat sur le jeune roi, et un feu d’artifice pour détourner l’attention. Une entrée épique, dans ce deuxième tome, qui ne manque pas de rebondissements. Le récit est une nouvelle fois bien mené, avec des personnages qui viennent, disparaissent, des traîtres, des fidèles… Le récit anthropomorphique joue finement sur ces personnages charismatiques, qui tentent chacun de se faire sa place dans cette comédie dramatique. Tous les personnages semblent malmenés dans cette bande dessinée fascinante et captivante, dont on ne sait qui en tire meilleur parti ! Une note d’humour, des dialogues cinglant et pas mal de sang viennent rythmer cette tragédie shakespearienne. Le dessin reste dynamique avec un trait fin et moderne, offrant un univers très vivant.

La trilogie Le royaume sans nom, des éditions Glénat, se poursuit avec cet Acte II, entre intrigues et faux-semblants. Un album percutant, qui offre un récit anthropomorphique plein de complots, luttes de pouvoir, espionnages, sang, manipulations et traîtrises.

